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被移除的GE是進場時機？移除案例顯示12月內都優於

鉅亨網2018/06/21 10:57
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道瓊斯工業指數 (Dow Jones) 不是第一次，也不會是最後一次做股票的更換。思科 Cisco (CSCO-US) 於 2009 年替換了通用汽車 GM (GM-US)，而運動品牌耐吉 Nike (NKE-US) 也於 2013 年替代了鋁製造商美國鋁業 Alcoa (AA-US)。

歷年來的新陳代謝對指數是有益的，同時也更能展現美國經濟體的各個層面。長期道瓊成份股奇異公司 General Electric (GE-US) 週二 (19 日) 在進入道瓊指數超過 100 年後，已於週三 (20 日) 被告知將在下週移出道瓊指數，並由連鎖藥店 Walgreens Boots Alliance (WBA-US) 所取代。

投資人與奇異都無須洩氣，反而應該歡喜接受。高盛 (GS-US) 分析師 Joe Ritchie 週二向投資人提道，雖然短期對奇異股價造成負面衝擊，但大多被移除的股票在未來 12 個月內的表現都會優於道瓊指數。

據了解，2015 年被蘋果 (AAPL-US) 替代的電信商 AT&T (T-US) 在被移除後的 12 個月內股價成長 15%，而道瓊在同一時期內反而下滑了 2%。

此外，美鋁 Alcoa 股價則在退出後一年內的漲幅高達 96%，美銀美林 (BAC-US) 同樣成長 17%，而惠普電腦 HP (HPQ-US) 成長 73%

Alcoa 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
Alcoa 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

在指數委員會採取移除時，似乎大部分基本面的惡化狀況已經代入了股票定價，所以股價的反彈似乎勢在必行。

在週二的決定後，GE 股價在盤後交易中下跌多達 3%。週三開低後，該股也在盤後穩住腳步。

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