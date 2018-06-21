小米擬啟動港股IPO募資

彭博20日引述一份銷售文件表示，小米預計7月9日在香港上市。包括中國移動、高通、CDB PrivateEquity、保利集團和招商局集團在內的投資者將合計投資5.48億美元認購小米香港IPO股；其中，中國移動和高通將分別投資1億美元。

（中央社台北21日電）中國手機製造商小米今天開始向投資者推銷其首次公開發行（IPO）的61億美元。但由於推遲CDR上市計劃造成的籌資缺口，諸多不確定性讓部分投資者傾向觀察。

文件稱，小米每股招股價為港幣17至22元，發售21.8億股，其中65%新股，35%為舊股，集資額在370.6億元至479.6億元間。

小米19日突然宣布推遲在上海A股發行的CDR（中國存託憑證）上市計劃，隨後傳出估值下限被砍近半，外界認為雖然不會影響小米在香港的上市申請，但在某程種度上會影響計畫在港上市的定價。

小米是陸股第一檔申請發行CDR的獨角獸企業，此前僅12天就獲得中國證監會准許審核，比富士康工業互聯（FII）的36天還快，寫下新紀錄。

傳言因為中國監管部門介入調控，小米19日放棄發行CDR的計劃。英國金融時報報導說，這推遲了中國政府讓科技巨頭回歸境內市場的努力，也導致小米面臨巨大籌資缺口。

報導引述一位資深的科技行業銀行家表示，小米目前爭取的估值目標接近其最初1000億美元估值目標的一半。

此外，一名投資者認為，中國證監會和香港監管機構在公司治理方面規則不同，「面臨的不確定性還有很多」，小米原擬在香港和中國大陸同步上市的計劃頗具挑戰性。

中國大陸媒體曾報導，中國證監會對小米的招股說明書有許多顧慮，體現在一份給小米超過80個問題的反饋意見書。（編輯：翟思嘉/楊昇儒）1070621