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友華奶粉事業擴大海外布局 瞄準菲律賓

中央社2018/06/21 11:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北21日電）友華表示，今年奶粉事業群在台灣市場預估維持平穩，主要成長動能來自海外，包括大陸及馬來西亞持續成長態勢，將積極拓展海外市場，預計菲律賓將是下一個目標市場。

友華表示，在既有羊奶粉、西藥事業群貢獻穩定獲利下，規劃積極擴大海外市場，菲律賓將是首先瞄準的區域，另外，下半年也將推出醫美保養新品，希望靠新產品及新市場推升營運成長動能。目前看來，預估第2季整體營運將維持第1季水準。

友華目前在營養保健品、西藥、醫美等事業群，都已逐步建立自家的產品地位。其中，羊奶粉已躍居台灣嬰幼兒羊奶龍頭品牌，營養保健品事業群不僅占集團營收比重已超過5成，且有一半的業績是來自於中國大陸和東南亞等市場。

西藥事業群部分，友華產品線（含代理）已由降三高、婦產科、腫瘤科延伸至呼吸道與眼科產品，品項更從藥材增加至創新醫材，其中，引進改善「遺傳性夜盲症」的電子眼（仿生眼），由美國Second Sight獨創的Argus II第二代人工視網膜系統，日前已取得醫療器材許可。

友華集團董事長蔡正弘表示，未來將持續與林口長庚和台北榮總等醫療體系合作，累積個案數與經驗值，使台灣成為眼科創新醫療的重要據點之一，並將與原廠Second Sight緊密合作，依其開發進展，適時導入Argus II進階版本。（編輯：楊玫寧）1070621

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