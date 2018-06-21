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政治

華山分屍案事不關己　丁守中批柯文哲欠市民一個道歉

記者戴祺修／台北報導2018/06/21 11:46
▲國民黨台北市長參選人丁守中。（圖／NOWnews資料照）
▲國民黨台北市長參選人丁守中。（圖／NOWnews資料照）

台灣一個月內發生三起分屍案，其中華山案事發地點更是在台北市中心，國民黨台北市長參選人丁守中今（21）日批評，華山分屍案發生至今，造成市民與女性心中極大衝擊，到現在卻看不到市府任何深刻檢討，柯文哲市長一副事不關己的樣子，但事實如此嗎？整件分屍案情，只能說疑點重重，除了警方必須徹查案件，還給受害者公道外，柯市府的管理失當與不作為，還欠所有市民一個沉重的道歉。

丁守中指出，華山草原這塊地是都發局代管，更由都發局開放並核准活動，但活動內容與周邊環境沒有任何管制，還被承租團體以「草原自治區」名義，號稱「自行管理」，形同在市中心製造出一個三不管的治安死角，更讓所有可能參與藝文活動的市民暴露在公安風險之中。

丁守中說，在地民眾不是沒有反應，當地里長與周邊居民都已經先後多次提出檢舉，除了抗議喧鬧擾民，也有人直接提出當地有疑似酗酒、吸毒、呼麻、裸露、性愛趴等嚴重危害治安問題，警方有沒有徹查？都發局作為主管單位，有沒有任何動作回應民意？有沒有有效管制？全都沒有！

丁守中表示，這個犯案者，對外打著原住民旗號，宣稱提倡原民文化，恢復傳統技藝，結果全部都是假的，更嚴重傷害真正關心文化傳承的原民朋友。

丁守中質疑，但我們不禁要問，台北市政府都發局作為主管單位，釋出空間與公共資源，對承包這塊公共空間的「野青眾」，以及陸續在FB和網路上公布的各種活動內容有沒有進行任何了解、提醒？對參與活動的團體有沒有任何管理與約束？

丁守中強調，現在在網路、在PTT上，有越來越多這個團體承租半年以來讓人匪夷所思的活動內容傳出，我們無法確定到底是真是假，但市府不能推卸責任，都發局既然是二房東，就請清楚交代這半年時間，這塊華山大草原上所有舉辦活動的內容，承辦的單位，以及活動的適法性。

丁守中表示，起碼要告訴市民，這些活動到底是不是掛羊頭賣狗肉，我們的孩子去參加這些名為文創的活動時，到底安不安全？適不適合？昨天我在網路上看到一位文化界朋友的沉重發言，他說，正因為大家都在那裡看過一家大小和樂同歡的畫面，對照當晚慘劇，讓去過的人都會有陰影。更無辜的是，受害者如此仰望藝術、自由，卻也因此被剝奪了生命。

關鍵字丁守中柯文哲華山分屍案野青眾
三件分屍案　蔡英文對廢死應講明白軍人年改三讀　賴揆：有利募兵推動

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