NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈太妍飆高音「凸槌」　竟氣到淚崩應采兒美胸直貼鏡頭　性感露深溝凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

定向降準信號出現 低迷陸股期待沾光

中央社2018/06/21 11:10
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張淑伶上海21日電）中國大陸近期經濟數據不佳，中國國務院20日釋放定向降準信號，原意是要為在融資困境中的小型企業注入活力，但市場卻期待對目前的低迷股市及整體經濟有刺激作用。

新華社報導，中國國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，確定了要緩解小型企業融資難融資貴的措施，其中包括支持銀行運用定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力。

儘管官方釋放的是針對小型企業的銀行降低存款準備金率信號，但對於低迷已久的股市，股民仍對政策能帶來的資金效應抱以期待。在中美貿易摩擦升溫之際，上證綜指19日跌破3000點，滬深兩市指數創下兩年來的新低。

新浪財經引述英大證券首席經濟學家李大霄表示，這次定向降準政策目的是穩定經濟成長，對股市穩定也有非常重要的作用，屬於重要利好消息。

除了股市，經濟成長的三駕馬車中，投資和消費數據近來也表現不佳。5月固定資產投資累計增速下降到6.1%，創下1999年12月以來的新低；社會消費品零售總和年增率僅8.5%，也是2003年5月以來的新低。

中國的經濟成長壓力正在增加。儘管中國國務院強調「堅持穩健中性的貨幣政策」，但如何以定向降準緩解資金流動性不足、刺激投資與消費，不讓增加的流動性導向過熱的房地產市場，是政府的難題。（編輯：楊昇儒）1070621

友華奶粉事業擴大海外布局 ...世足迷稱有神奇體質 為看球...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan