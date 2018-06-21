定向降準信號出現 低迷陸股期待沾光

（中央社記者張淑伶上海21日電）中國大陸近期經濟數據不佳，中國國務院20日釋放定向降準信號，原意是要為在融資困境中的小型企業注入活力，但市場卻期待對目前的低迷股市及整體經濟有刺激作用。
新華社報導，中國國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，確定了要緩解小型企業融資難融資貴的措施，其中包括支持銀行運用定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力。
儘管官方釋放的是針對小型企業的銀行降低存款準備金率信號，但對於低迷已久的股市，股民仍對政策能帶來的資金效應抱以期待。在中美貿易摩擦升溫之際，上證綜指19日跌破3000點，滬深兩市指數創下兩年來的新低。
新浪財經引述英大證券首席經濟學家李大霄表示，這次定向降準政策目的是穩定經濟成長，對股市穩定也有非常重要的作用，屬於重要利好消息。
除了股市，經濟成長的三駕馬車中，投資和消費數據近來也表現不佳。5月固定資產投資累計增速下降到6.1%，創下1999年12月以來的新低；社會消費品零售總和年增率僅8.5%，也是2003年5月以來的新低。
中國的經濟成長壓力正在增加。儘管中國國務院強調「堅持穩健中性的貨幣政策」，但如何以定向降準緩解資金流動性不足、刺激投資與消費，不讓增加的流動性導向過熱的房地產市場，是政府的難題。（編輯：楊昇儒）1070621