定向降準信號出現 低迷陸股期待沾光

（中央社記者張淑伶上海21日電）中國大陸近期經濟數據不佳，中國國務院20日釋放定向降準信號，原意是要為在融資困境中的小型企業注入活力，但市場卻期待對目前的低迷股市及整體經濟有刺激作用。

新華社報導，中國國務院總理李克強20日主持召開國務院常務會議，確定了要緩解小型企業融資難融資貴的措施，其中包括支持銀行運用定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力。

儘管官方釋放的是針對小型企業的銀行降低存款準備金率信號，但對於低迷已久的股市，股民仍對政策能帶來的資金效應抱以期待。在中美貿易摩擦升溫之際，上證綜指19日跌破3000點，滬深兩市指數創下兩年來的新低。