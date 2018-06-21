世足迷稱有神奇體質 為看球酒駕遭逮

警方表示，攔查後發現林男身上散發濃濃酒味，且林男一下車即坦承剛喝完酒，並向警方說：「你們會失望，會吹沒有喔」，員警聽聞後覺得不可思議，但林男信心滿滿的點頭，十分配合警方做酒測。

（中央社記者林長順新北21日電）蘆洲警分局今天表示，66歲林姓男子日前酒後騎機車趕回家看世足賽時，被警方攔檢酒測，林男向警方表示「你們會失望喔」。不料警方仍測出酒測值0.2，依法開罰。

不過，當酒測器跑出0.2時，林男當場傻眼且沮喪不已，不斷懷疑是否看錯，還要警方換台機器重測，但警方不為所動，全案仍依道路交通管理處條例告發並當場扣車。

警方側面瞭解，因林男喜愛足球，身體代謝因長年踢足球的影響下，似乎比常人更快，林男自稱在飲酒後約1個多小時就測不到酒精濃度，之前曾多次遭其他員警攔查，員警都只能聞到有酒味但無法測得呼氣酒測值。

林男表示，這次因為要看世足賽，在飲酒後即騎車趕回家遭員警攔查，收到了人生中第一張酒駕罰單，以後再也不敢僥倖酒後騎車了。（編輯：李錫璋）1070621