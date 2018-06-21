世足迷稱有神奇體質 為看球酒駕遭逮

（中央社記者林長順新北21日電）蘆洲警分局今天表示，66歲林姓男子日前酒後騎機車趕回家看世足賽時，被警方攔檢酒測，林男向警方表示「你們會失望喔」。不料警方仍測出酒測值0.2，依法開罰。
蘆洲分局指出，交通分隊分隊長黃俊龍跟警員施柏彥日前深夜巡邏經過蘆洲區九芎街時，看到一名男子騎乘機車臉頰泛紅，疑似酒駕，將林男攔下後，發現林男身上散發出酒味。
警方表示，攔查後發現林男身上散發濃濃酒味，且林男一下車即坦承剛喝完酒，並向警方說：「你們會失望，會吹沒有喔」，員警聽聞後覺得不可思議，但林男信心滿滿的點頭，十分配合警方做酒測。
不過，當酒測器跑出0.2時，林男當場傻眼且沮喪不已，不斷懷疑是否看錯，還要警方換台機器重測，但警方不為所動，全案仍依道路交通管理處條例告發並當場扣車。
警方側面瞭解，因林男喜愛足球，身體代謝因長年踢足球的影響下，似乎比常人更快，林男自稱在飲酒後約1個多小時就測不到酒精濃度，之前曾多次遭其他員警攔查，員警都只能聞到有酒味但無法測得呼氣酒測值。
林男表示，這次因為要看世足賽，在飲酒後即騎車趕回家遭員警攔查，收到了人生中第一張酒駕罰單，以後再也不敢僥倖酒後騎車了。（編輯：李錫璋）1070621