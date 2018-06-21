晶電估第3季反彈 照明背光回溫

展望今年下半年，周銘俊認為，第3季仍有機會，除了庫存消化將告一段落，第3季客戶也會針對耶誕節、感恩節等購物季進行備貨，推估晶電7月營收表現可能與6月差異不大，到了8月會比較明顯回升。

（中央社記者吳家豪新竹21日電）LED磊晶廠晶電今天舉行股東常會，總經理周銘俊表示，照明產品客戶第2季還在消化庫存，第3季因購物季備貨，照明應會優於第2季；背光因電視需求增溫，第3季應會比第2季好。

背光產品方面，周銘俊觀察國內幾家背光需求比較大的面板廠，第2季表現也變差，但是電視背光需求已明顯增溫，加上晶電積極拓展大陸手機背光產品，看好晶電第3季背光產品表現應該會優於第2季。

他進一步表示，紅光部分目前看起來相對較好，包括汽車、植物照明應用一直在推波助瀾，目前晶電相關產能幾乎都滿載。

周銘俊指出，四元LED產品占營收比重已從過去約25%提高到目前約35%，原因在於今年有更多照明、背光應用，下半年四元LED占營收比重應該介於30%到40%，看第3季整體市場回溫狀況而定。

針對Mini LED（次毫米發光二極體）發展，周銘俊表示，包括手機、電競、平板、電視都有相關應用在討論中，但還有成本考量及良率問題，若能順利解決，可望明年向客戶提供整體解決方案。

至於VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）代工業務，周銘俊說明，目前看到兩個機會，一個是數據傳輸，但是出貨量不大；另一個是還在跟客戶討論的案子，比較偏向消費性電子的感測應用，預計今年第4季開始小量出貨。(編輯：李信寬) 1070621