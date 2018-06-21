12歲女兒遭霸凌自殺 家長告校方失職

2017年6月，12歲的馬洛瑞‧葛羅斯曼（MalloryGrossman）自殺身亡。她的母親黛安‧葛羅斯曼（Dianne Grossman）事後對媒體表示，女兒連續幾個月，一直在柯普蘭中學（Copeland Middle School）飽受同學霸凌，除了Instagram及Snapchat帳號頻頻收到被罵「肥」的留言，這些同學還馬洛瑞說「沒人要跟妳當朋友」、「妳怎麼不去自殺算了？」

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）新澤西州一名就讀六年級的12歲女孩，不堪長期遭受同學霸凌，去年自殺身亡。家長如今將學區、學校、老師甚至學校餐廳員工、圖書館員通通告上法院。

馬洛瑞父母19日向法院提告，將新澤西州洛克威城教育委員會（Rockaway Township Board of Education）與委員會主委，柯普蘭中學校長、副校長、輔導老師、反霸凌小組督導老師以及其他數名老師，還有學校餐廳員工、圖書館員以及學校教職員工通通列為被告，指控學校及教育機關嚴重失職，導致愛女自殺，應當承擔法律責任。

在這起官司當中，曾經霸凌馬洛瑞的學生，卻都沒有被列為被告。訴狀中為保護這些未成年學生的隱私，也沒有寫出霸凌行為者的姓名。

訴狀中指出，馬洛瑞在學校餐廳、教室都不斷遭受4名女同學霸凌，在社群網站也被她們網路霸凌。就在馬洛瑞尋短的當天稍早，她在父母陪伴下與校長開會長達3小時，校長在會中要求家長把孩子帶回家，因為學校對她來說並不安全，但馬洛瑞在會議之後數小時便自殺了。

訴狀中表示，希望案件能交由陪審團審理，並根據「過失致死暨產權歸屬法」（Wrongful Death andSurvivorship Acts）向被告索取懲罰性賠償，原告打官司的所有法律開銷也由被告承擔。

葛羅斯曼家庭律師內格爾（Bruce Nagel）對NJ.com新聞網站指出，學校本來就有保護學生安全的基本責任。雖然葛羅斯曼夫妻並沒有對霸凌馬洛瑞的4名學生提告，但這4名學生的家長都已經接到通知，未來可能也會面臨司法後果。

洛克威城教育委員會並未針對這起官司發表評論。（編輯：紀錦玲）1070621