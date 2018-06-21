電視台踢爆239移民童秘送紐約 市長被蒙鼓裡

這段影片讓民主黨支持者占多數的紐約州，更不滿總統川普拆散家庭政策，還有批評者問說，紐約州為何同意接收這些孩子，而不是爭取讓孩子和家人團圓。

電視台踢爆，非法入境的家庭在邊界被拆散之後，有至少239名孩童被送來紐約市的收容中心。紐約地方電視台「紐約一頻道」（NY1）拍到，凌晨1時左右，一小群講西班牙文的小女孩，被帶進東哈林區（Harlem）的卡玉加中心（Cayuga Centers）。

（中央社紐約20日綜合外電報導）美國紐約市長白思豪今天來到哈林區收容中心探視，他見到9個月大的寶寶、心理受創的孩子、身上長了蝨子或染上傳染病的小孩，他不敢相信會看到這種景象。

就在川普簽署命令，允許在邊界被捕的非法移民家庭一同拘留，不再拆散家長和小孩之際，民主黨籍的白思豪（Bill de Blasio）來到了卡玉加中心。

白思豪現身時說道，知道有這麼多和父母分開的小孩被送來紐約，他「很震驚」。他說，哈林區這間中心在市府不知情的情況下收容了239名小孩。

白思豪表示：「我們怎麼可能都沒人知道，239個小孩就在我們城市？聯邦政府是怎麼對這城市的人隱瞞資訊，還阻攔孩子們或許需要的幫助的？」

「他們赤裸裸呈現的問題，單是心理健康這點，就非常真實，非常讓人難過。」

白思豪明天將前往德州，和多座城市的市長一同探視兒童照顧中心，並譴責川普政府的移民政策。

紐約「每日新聞」（New York Daily News）引述聯邦消息人士報導，紐約州無人陪伴的孩童超過1300人，其中311人是在邊界和父母分開。

卡玉加中心主管海斯（Edward Hayes）對紐約部落格Gothamist談話時，並未證實紐約一頻道的報導，僅要求媒體「尊重」這些孩子。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070621