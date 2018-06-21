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中央社

冰島駐中大使：冰島國足隊沒有業餘球員

中央社2018/06/21 11:20
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社台北21日電）冰島駐中國大使古士賢接受媒體專訪時表示，冰島全國約有100名職業足球員，大多在國外踢球，冰島國家足球隊都是由職業球員組成，並沒有業餘球員。

人口只有33萬的冰島，今年首度踢進本屆世足賽，並在16日分組賽爆冷門以1比1踢平南美勁旅阿根廷。冰島門將哈爾多松（Hannes Thor Halldorsson）在賽中擋下阿根廷球星梅西的12碼球後，更成為焦點勵志人物，他在踢球之餘還兼任導演。

冰島一戰爆紅，被塑造成「醜小鴨變天鵝」、業餘球員擊敗世界巨星的勵志故事，在各大社交媒體上瘋狂轉載。冰島隊內有很多業餘球員的傳言也頻頻出現在網路上。

對此，古士賢在接受新華社專訪時澄清，冰島隊都是由職業球員組成，冰島大約有100名職業球員，他們多在國外踢球，效力於歐洲各大聯賽。哈爾多松目前就效力於丹麥足球超級聯賽蘭德斯俱樂部。

當被問到為何冰島球員和教練會有像導演或者牙醫這樣的第二職業，古士賢說，冰島人的「維京精神」有很重要的一點就是務實，嚴寒的氣候環境始終提醒著冰島人要對未來做好準備。冰島球員都很清楚職業足球生涯都很短暫，他們對發展第二職業敞開大門，時刻準備著回歸正常生活。

古士賢指出，像「導演型」門將這樣的例子在冰島其實並不少見，上世紀50年代曾效力於AC米蘭和阿森納的前冰島球星格維蒙茲松，後來曾出任冰島財政部長和工業部長。現任冰島足協主席貝爾格松，上世紀90年代效力於英超勁旅托特納姆熱刺隊，還在英超踢球期間，拿到律師執照。

10年前，冰島在世界足球僅排在第131位，現在高居第22位。這一個靠近北極圈的小國，氣候嚴寒，僅能在短暫夏季開展戶外運動。

當被問及冰島為何能在足球界崛起，古士賢指出，冰島足協在2000年開啟大規模室內人造草坪球場建設是最關鍵一環。根據冰島足協官方統計，截至目前，冰島一共擁有179座正常規格的球場，平均每1800名居民就擁有一個正規足球場，遠遠高出世界平均水準。

古士賢並指出，冰島足協規定，不能滿足教練配備需求的俱樂部不能參加比賽，因此冰島從一線隊到青年隊都配置大量的歐足聯持證教練。冰島所有5歲以上的各級青少年球隊，都有持歐洲足聯A級或B級執照的專業教練，球員從小就能受到最科學的足球訓練。

古士賢接受專訪還特地穿上冰島國足的球衣。他說，在冰島凱夫拉維克國際機場有一幅巨大的海報，上面寫著「我們從1947年就開始等待世界盃了」（冰島足協在1947年成立並加入國際足聯）。如今的冰島球迷已經度過了漫長的等待，正盡情享受世界盃帶給他們的快樂。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1070621

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