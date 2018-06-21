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潘石屹：將分拆SOHO 3Q擬明年上市 SOHO中

鉅亨網2018/06/21 11:23
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SOHO 中國 (0410-HK) 董事長潘石屹昨 (20) 日透露，將分拆 SOHO 3Q 計劃在明年上市。SOHO 中國今 (21) 日股價開高後震盪，截至 10:44，報港幣 3.99 元，上漲 4.450%。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

經過 3 年多的發酵，共用辦公空間在中國的發展迅猛。據 VC SaaS 資料顯示，2017 年，中國共用辦公空間運營商的數量已經達到 3459 家，預計在 2020 年將會超過 5000 家。目前看來，SOHO 3Q、優客工廠、納什空間、夢想加、氪空間等頭部企業正在搶位第一梯隊。

SOHO 3Q 進入這個市場之前，即是為創業期企業和中小企業服務，如今 SOHO 3Q 的客群已擴展至所有公司，甚至可以提供定制化服務，目標則是成為中國最大的辦公樓綜合服務商，服務內容包括滿足企業辦公室裝修、設計、網路信號等全套辦公需求，目前已有多家意向客戶在洽談中。

截至目前，SOHO 3Q 已在全國多個核心城市落子，中心數達到 30 個，工位數超過 3 萬個座位，預計今年年底將達到 5 萬個座位，其租戶來自各行各業，擁有包括小紅書、特贊、首汽租車、新浪、芭莎能量、美團點評等代表性租戶。

與規模相較，潘石屹更在意獲利。潘石屹透露，在 SOHO 中國落地的專案中，80% 的專案屬於獲利項目，20% 的小型項目不獲利。在拓展的新項目中，獲利為其考核的唯一目標。

潘石屹曾考過融資，2017 年 7 月，他曾向《證券時報》透露，將會把 17 個 SOHO 3Q 整合後去融資，實現其品牌價值，但後來擱置融資計畫。

2018 年初，潘石屹私下透露，因資金價格昂貴，要求回報比較高，暫時還不用啟動融資。且 SOHO 中國不缺錢，資產負債狀況良好，負債率很低。

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