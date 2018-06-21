美麗華大直影城網路訂票喊卡 開放得等等

（中央社記者朱則瑋台北21日電）美麗華大直影城管理團隊美麗新娛樂今天表示，目前先暫停網路預訂票銷售，等確認設備修繕狀況後，再決定何時開放，至於是否停業，目前沒收到消息。

美麗華娛樂公司長期委託美麗新娛樂公司負責大直影城營運，不過，美麗華娛樂公司因為內部股東內鬨問題，片面解除雙方合約，改聘自己人員，這些人員疑操作不當造成設備損壞，使得部分影廳關廳，影響消費者權益，現階段已開放退票。

雙方目前還在後續營運及補償措施持續協商開會中，不過，網路上卻盛傳一封內部文件，裡面寫明，21日會是影城最後一天營業，之後會公告聲明，多久恢復營業目前不確定。