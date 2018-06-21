中市提8停車場興建案 獲前瞻計畫補助

台中市政府今天發布新聞稿表示，近年交通局積極改善都市停車問題，以「路邊為輔、路外為主」概念，民國104年以來已興闢21處路外停車場，更針對位於台中市人口密集需求迫切區域，分析後提出8案興建路外停車場計畫。

台中市政府交通局長王義川表示，配合交通部「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」所提出的各項停車場興建案，將在中央核定補助案後三年完工，經費獲核定後會陸續循預算程序，盡速啟動各案專案管理及規劃設計作業，期能盡早開工，改善各地區停車問題。

停車場興建計畫分布於大里區、豐原區、潭子區、北屯區、北區、東區、豐原區及南屯區，皆於人潮聚集、停車供需失衡、需求迫切的區域，期盼透過路外立體停車場興建案，共提供2643格汽車格及991格機車格，改善都市停車問題。

交通局說明，興建計畫案包括「豐原轉運中心暨立體停車場」、「台中大車站立體停車場暨轉運中心」、「北屯區舊社停車場立體化」、「大里區益民國小地下停車場」、「潭子區潭興立體停車場」、「南屯區正心立體停車場」、「台中一中地下停車場」及「大里區東榮立體停車場」。（編輯：劉政權）1070621