NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈太妍飆高音「凸槌」　竟氣到淚崩應采兒美胸直貼鏡頭　性感露深溝凱擘大寬頻500M只要$799
鉅亨網

台股盤中─除權息旺季將到指數大漲不易 短線區間整理

鉅亨網2018/06/21 11:33
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股今 (21) 日由股王大立光 (3008-TW)、被動元件股領軍，指數開高震盪，呈現跌深反彈走勢，盤中強勢股還包括 LED 股，傳產股則是漲跌互見，法人認為，隨著除權息旺季到來，指數將自然蒸發大漲有難度，預期將在 10880-11035 點區間整理為主，約落在 10880-11035 點間，短線先看 5 日線 10978 點能不能有效越過。

美股周三漲跌互見，除了道瓊工業指數小跌作收外，NASDAQ 指數、S&P500 指數及費城半導體指數則是收漲，台股今日反彈以 10949.85 點，上漲 22.41 點，指數開高震盪，盤中由大立光、國巨、奇立新等股領漲。

盤面上的強勢指標以被動元件、LED 股為主，傳產股則以食品股及塑化股、觀光股及百貨股的表現較強，大立光拉動二線光學股的表現，除息的 GIS-KY 業成 (6456-TW) 盤中填息一度達 6 成，成為日後除權息行情的重要觀察指標，另外 3D 感測概念股鼎元、光磊盤中亮燈漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股開高震盪反彈無量，呈現跌深反彈的表現，短線觀察 5 日線 10978 點能否有效越過；今日大盤無量反彈，權值股空間不大，中小型股表現空間較大，建議弱勢股應減碼。

證券分析師張陳浩指出，多頭漲價題材的被動元件之外，可以回頭觀察位階較低的蘋概股，包括大立光、玉晶光、業成、TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 等股。

張陳浩強調，大盤指數昨日壓回碰觸半年線及季線，收在季線之上，但因月線出現蓋頭反壓，加上除權旺季到來，指數將自然蒸發，預期從現在 9 月間，指數大漲有難度，預期將呈現區間整理格局，約在 10880-11035 點區間整理。

 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股大立光除權息headline
潘石屹：將分拆SOHO 3...〈中鋼股東會〉董座翁朝棟：...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan