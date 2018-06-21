台股盤中─除權息旺季將到指數大漲不易 短線區間整理

台股今 (21) 日由股王大立光 (3008-TW)、被動元件股領軍，指數開高震盪，呈現跌深反彈走勢，盤中強勢股還包括 LED 股，傳產股則是漲跌互見，法人認為，隨著除權息旺季到來，指數將自然蒸發大漲有難度，預期將在 10880-11035 點區間整理為主，約落在 10880-11035 點間，短線先看 5 日線 10978 點能不能有效越過。

美股周三漲跌互見，除了道瓊工業指數小跌作收外，NASDAQ 指數、S&P500 指數及費城半導體指數則是收漲，台股今日反彈以 10949.85 點，上漲 22.41 點，指數開高震盪，盤中由大立光、國巨、奇立新等股領漲。