新北鼓勵企業設置托兒機構　最高補助200萬

為了減輕父母育兒壓力，並協助勞工在家庭與工作間取得平衡，新北市勞工局積極輔導企業設置哺集乳室，也以最高200萬元的補助經費，鼓勵企業設置托兒機構，讓員工安心上班。今(107)年第2階段自即日起受理至7月15日止，歡迎事業單位提出申請。

新北市勞工局長許秀能表示，為推動性別工作平權，新北市訂有相關補助計畫，只要是登記在新北市的事業單位，勞工局每年將聯合勞動部給予經費補助。有意願設立托嬰中心或幼兒園等托兒設施者，當年度可申請最高200萬元的補助；另外，新北市也全國首創提供「教保服務人員或托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助。