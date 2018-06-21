新北鼓勵企業設置托兒機構　最高補助200萬

為了減輕父母育兒壓力，並協助勞工在家庭與工作間取得平衡，新北市勞工局積極輔導企業設置哺集乳室，也以最高200萬元的補助經費，鼓勵企業設置托兒機構，讓員工安心上班。今(107)年第2階段自即日起受理至7月15日止，歡迎事業單位提出申請。
新北市勞工局長許秀能表示，為推動性別工作平權，新北市訂有相關補助計畫，只要是登記在新北市的事業單位，勞工局每年將聯合勞動部給予經費補助。有意願設立托嬰中心或幼兒園等托兒設施者，當年度可申請最高200萬元的補助；另外，新北市也全國首創提供「教保服務人員或托育人員人事費用」及「專業諮詢服務費用」補助。
其次，針對已設有托嬰中心或幼兒園者，可申請每年最高50萬元的更新或改善設備補助；如有提供員工托育津貼者，可申請每年最高60萬元的補助；設有員工哺（集）乳室者，可申請最多2萬元的經費補助。
勞工局進一步說明，性別工作平等法於105年5月修正後，已將應提供哺集乳室及托兒設施或措施的事業單位，擴大適用至僱用勞工在100人以上的雇主。為鼓勵更多企業提供托兒服務，勞工局已成立單一窗口，以協助企業來解決相關問題，同時透過「企業托兒諮詢輔導團」入廠輔導，期盼與雇主共創一個滿足員工托兒需求的幸福企業。