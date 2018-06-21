NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈太妍飆高音「凸槌」　竟氣到淚崩應采兒美胸直貼鏡頭　性感露深溝凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

北市十大豪宅出爐 指標案挑戰每坪300萬

中央社2018/06/21 11:33
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北21日電）房市研究單位住展雜誌統計今年台北市十大豪宅排名，其中每坪挑戰新台幣300萬元的「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」和「陶朱隱園」，讓一般民眾望而卻步。

住展雜誌依目前台北市線上銷售中、預計今年開賣的豪宅中，排名成交價或預估價最高的前十大豪宅案，分別是位於大安區的「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」及「和平大苑」，中山區「西華富邦」、中正區「松濤苑」，以及信義區「琢白」、「冠德信義」、「陶朱隱園」、「文心信義」、「皇翔御琚」，松山區「華固名鑄」。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，十大豪宅案中，以「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」與「陶朱隱園」預估價最高，均有挑戰每坪300萬元實力，其次是「西華富邦」的每坪290萬元，最「親民」的是採取讓利策略的「華固名鑄」，預估最高成交價約每坪210萬元至220萬元。

何世昌估算，這十大豪宅案總價動輒數億元，即使一般民眾只中一次樂透，恐怕還是買不起。

何世昌分析，北市十大豪宅中信義區占了5個最多，但因供給量大、買方選擇與比價標的多，反而有議價優勢，所以價格無法強硬。反而大安森林公園、大直重劃區與植物園週邊的豪宅單價已超越信義計畫區，讓傳統印象中的最貴區段受到挑戰。

他強調，今年高價新豪宅案的成交單價可能踩到每坪300萬元的彭淮南防線，但現在房市是買方市場而非多頭市場，預估豪宅成交價即使出現天價，也只是演獨角戲，而不致出現以往豪宅案對周邊房價造成的「漣漪效應」或「跟漲效應」。

資料顯示，「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」位在大安森林公園第一排，基地逾2000坪，建築與室內設計均由國外名家操刀，此案高樓層預估成交單價達260萬元到280萬元，頂樓有挑戰每坪300萬元的實力。

旋轉外觀的「陶朱隱園」採用高樓層植樹等諸多罕見設計為此案最大賣點，市場傳每戶總價逾10億元。何世昌說，由於設計太特殊，很難用傳統方法估價。一般認為此案成交單價有機會達300萬元，但如何說服更多富豪客戶買單是銷售關鍵。（編輯：張良知）1070621

中市提8停車場興建案 獲前...網購蛋捲店涉廣告不實 中市...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan