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〈永豐餘股東會〉聚焦「投」與「控」2核心 一定確保

鉅亨網2018/06/21 11:40
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永豐餘 (1907-TW) 今 (21) 日舉行股東會，董事長何奕達表示，國際局勢面對原物料急遽波動、中美貿易摩擦等不穩定態勢，可能對不同業務造成程度不一的影響，經營團隊將聚焦在「投」與「控」2 核心，其中在本業紙業方面，確保原料、原紙的供應是今年非常重要的課題，透過投控力量就算「八仙過海」也一定會確保原料、原紙供應無虞。至於是否還有子公司會進入資本市場，何奕達表示，沒有籌資的需求，所以沒有任何子公司有上市計畫。

永豐餘本次股東會完成改選了董事及獨立董事，選任 6 位新任董事：信誼企業股份有限公司代表人何奕達、何壽川、何星輝，及永豐紙業股份有限公司代表人黃鯤雄、王金山及簡榮宗；獨立董事部分，由黃文成、盧希鵬及陳天寵續任。

針對永豐餘三大事業群營運策略，何奕達表示，漿紙事業群 2017 年合併營收 181.68 億，營業利益 8.22 億，較去年呈現倍數成長。面臨國際漿價走高，文化用紙市場持續萎縮，漿紙事業群將持續投入資本支出，強化紙漿成本競爭力；同時投入研發，以植物纖維為本，組合不同材料和技術，開發新一代高附加價值的共同紙及特殊材料。

工紙事業群部分，自 2015 年開始調整結構，2017 年營業額 251.97 億，成長 16.1%，營業利益 13.11 億，逐漸穩定立足。不過，面對持續大陸環保政策趨嚴，及中美貿易摩擦帶來的市場波動，今年主要課題在於全力鞏固原料取得及原紙供應，確保台灣、大陸、越南 3 地紙器成長動能，並持續以桃園、新屋 2 個較大型紙廠為核心，持續遵循循環經濟理念，推動資源再利用工作。

何奕達表示，揚州廠經過兩年勵精圖強，已大幅轉盈，並成為永豐餘大陸紙器的重要後盾。臺灣工紙新機開始試產，品質優異，贏得客戶信賴。越南平陽新廠去年啓用，已在一年內開始獲利，為永豐餘在越南的持續發展再奠下一塊基石。

消費品事業群方面，何奕達指出，今年 4 月時已調整紙品價格、適度反應部分成本，也會積極提升具利基性的非紙類產品銷售比重。去年投資興建的橘子工坊桃園綠建築新廠，將進一步落實品牌核心價值，同時透過管路自動巡檢系統，確保對消費者的保障。

轉投資方面，生產無線射頻（RFID）標籤的永道無線射頻，目前年產能已達 30 億枚，成為全球最大 ODM 商。何奕達指出，將視市場需求逐步穩健以自有資金持續投資，進一步提升產能。

何奕達表示，創辦人過去每到年尾，都會跟同仁說「過去一年是永豐餘最挑戰、最辛苦的一年」，團隊因此均堅毅面對挑戰，帶領永豐餘一次又一次的轉型蛻變。

何奕達坦言，永豐餘近年經營確實相對辛苦，但在堅強團隊、團結同仁努力下，2017 年營運自 2016 年谷底翻身。未來將本著投控高度，轉動員工、社區、環境等 3 大永續經營關鍵齒輪，持續投入人才培育工作，確保代代是強棒。

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