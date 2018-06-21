分屍案頻傳 賴揆：應加強性平與感情教育

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德上午在行政院院會中表示，近來社會接連發生數起重大凶殺案件，有因為感情糾紛所造成，也有因不尊重身體自主權而造成，已引起民眾不安及焦慮，這些案件檢、警機關均已立即尋線逮捕特定嫌疑人，並正進行深入調查中，請法務部及內政部警政署積極加速偵辦，讓案情真相早日水落石出，安定社會人心。

（中央社記者顧荃台北21日電）近期發生數起分屍案等凶殺事件，行政院長賴清德今天表示，面對這些人性極端負面的案件，事前預防才能真正解決問題，必須更加強對兒少的性別平等及情感親密關係教導。

賴清德表示，面對這些人性極端負面的案件，犯罪者雖會被司法制裁，但刑法只是事後處理機制，事前預防才能真正解決問題。教育體系以及社會、家庭教育，都必須更加強對兒少的性別平等及情感親密關係教導，尊重生命的觀念也必須要融入各級學校課程。請教育部及各地方政府共同努力，將性平與感情教育札根於日常生活中。

賴清德說，另請相關部會持續落實社會安全網各項工作，從根本控管，消弭各項社會安全風險因子。他也呼籲社會大眾，在遭遇困難之際，可主動尋求社政與醫療體系的支持；如有發覺可疑人事，也應勇於向主管機關通報，只要對周遭人士多一分關懷與警覺，就能讓國人多一分安全保障。（編輯：李淑華）1070621