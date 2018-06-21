台積電：7奈米大量生產 5奈米明年底生產

手機、高速運算、汽車與物聯網將是未來驅動半導體成長的4大科技；魏哲家表示，手機將會是人類不可或缺的東西，高速運算則會是以後一切東西的基礎。

魏哲家說，半導體是一個非常基本的行業，就像創辦人張忠謀所言，半導體會像是日常生活不可或缺的麵包、飯；隨著5G與人工智慧（AI）新技術來臨，世界會發生重大變動。

魏哲家指出，在手機部分，為支援產品創新，台積電提供12奈米、10奈米與7奈米製程；在高速運算方面，台積電則同步提供先進前段與後段技術，讓系統效能更好。

汽車上具有許多感測器與通訊，台積電提供包括28奈米、16奈米與特殊技術；魏哲家表示，物聯網方面，台積電則持續改善低功耗技術。

魏哲家對現場上、下游夥伴喊話，他說，不管技術怎麼創新，合作是不變的道理，可以共存共榮，讓人類生活變的更好、更健康、更舒適；台積電擁有1500名設計人才，不過，從不跟客戶競爭，是客戶忠誠的夥伴。

魏哲家表示，台積電承諾提供客戶最先進、多元技術，與足夠產能；台積電去年研發人數已達6145人，較2008年的2069人增加近2倍，研發費用達新台幣780億元，因以後技術的確困難，研發費用會技術增加。（編輯：蘇志宗）1070621