NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈太妍飆高音「凸槌」　竟氣到淚崩應采兒美胸直貼鏡頭　性感露深溝凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

石虎現蹤嘉義 上次見到是24年前

中央社2018/06/21 11:41
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）瀕臨絕種野生動物「石虎」嘉義中埔山區現蹤！嘉義大學學生林雅婷上個月以紅外線相機拍到，距嘉義地區上次發現石虎紀錄已相隔24年。

嘉義大學今天發布新聞表示，就讀森林暨自然資源學系的林雅婷，在嘉義中埔山區以紅外線自動相機進行哺乳動物調查時，從收回的相片中意外發現拍攝到石虎蹤影。

校方指出，林雅婷架設的相機，是在5月15日凌晨4時左右拍攝到石虎，雖然只有一筆資料，但確定嘉義地區還有石虎存在，讓研究人員相當興奮。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授劉建男表示，石虎是野生動物保育法公告瀕臨絕種的野生動物，過去10多年的調查只有在南投到苗栗之間的淺山地區有發現，據估計全台族群量不到1000隻。

劉建男指出，根據文獻記載，石虎在日治時代曾廣泛分布在台灣全島，但過去10多年來，包括政府、學界及私人單位調查，僅在苗栗、台中、南投及彰化地區發現；彰化唯一的發現紀錄還是來自不幸被車子撞死的個體。

他說，嘉義地區之前發現石虎的最後一筆紀錄，是1994年在阿里山區發現，當時這隻石虎被獸鋏夾傷，後來被送到農委會特有生物研究保育中心急救，至今已20多年沒有石虎的發現紀錄。

劉建男表示，台灣只有兩種野生的貓科動物，其中台灣雲豹被認為已經滅絕，石虎族群還在持續下降中。這次嘉義再度發現石虎，顯示嘉義地區應該還有石虎的野生族群，是個難得的好消息。

他說，這次拍攝到石虎的地點，位於中埔淺山地區，學生架設了15台相機進行超過一年的拍攝才拍到；過去其他單位也陸續在嘉義地區架設相機進行哺乳動物調查，都不曾拍到過石虎，顯示目前嘉義地區石虎族群量可能相當稀少。

劉建男指出，目前當務之急，應該是在嘉義淺山地區進行更有系統及全面性的調查，進一步了解嘉義地區石虎的分布現況，將資料提供相關主管機關研提積極的保育對策，讓石虎逐漸脫離瀕臨絕種困境。（編輯：劉政權）1070621

台積電：7奈米大量生產 5...自備汽油偷漁民謀生工具小船...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan