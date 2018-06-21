石虎現蹤嘉義 上次見到是24年前

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）瀕臨絕種野生動物「石虎」嘉義中埔山區現蹤！嘉義大學學生林雅婷上個月以紅外線相機拍到，距嘉義地區上次發現石虎紀錄已相隔24年。

嘉義大學今天發布新聞表示，就讀森林暨自然資源學系的林雅婷，在嘉義中埔山區以紅外線自動相機進行哺乳動物調查時，從收回的相片中意外發現拍攝到石虎蹤影。

校方指出，林雅婷架設的相機，是在5月15日凌晨4時左右拍攝到石虎，雖然只有一筆資料，但確定嘉義地區還有石虎存在，讓研究人員相當興奮。

嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授劉建男表示，石虎是野生動物保育法公告瀕臨絕種的野生動物，過去10多年的調查只有在南投到苗栗之間的淺山地區有發現，據估計全台族群量不到1000隻。