石虎現蹤嘉義 上次見到是24年前

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）瀕臨絕種野生動物「石虎」嘉義中埔山區現蹤！嘉義大學學生林雅婷上個月以紅外線相機拍到，距嘉義地區上次發現石虎紀錄已相隔24年。
嘉義大學今天發布新聞表示，就讀森林暨自然資源學系的林雅婷，在嘉義中埔山區以紅外線自動相機進行哺乳動物調查時，從收回的相片中意外發現拍攝到石虎蹤影。
校方指出，林雅婷架設的相機，是在5月15日凌晨4時左右拍攝到石虎，雖然只有一筆資料，但確定嘉義地區還有石虎存在，讓研究人員相當興奮。
嘉義大學森林暨自然資源學系助理教授劉建男表示，石虎是野生動物保育法公告瀕臨絕種的野生動物，過去10多年的調查只有在南投到苗栗之間的淺山地區有發現，據估計全台族群量不到1000隻。
劉建男指出，根據文獻記載，石虎在日治時代曾廣泛分布在台灣全島，但過去10多年來，包括政府、學界及私人單位調查，僅在苗栗、台中、南投及彰化地區發現；彰化唯一的發現紀錄還是來自不幸被車子撞死的個體。
他說，嘉義地區之前發現石虎的最後一筆紀錄，是1994年在阿里山區發現，當時這隻石虎被獸鋏夾傷，後來被送到農委會特有生物研究保育中心急救，至今已20多年沒有石虎的發現紀錄。
劉建男表示，台灣只有兩種野生的貓科動物，其中台灣雲豹被認為已經滅絕，石虎族群還在持續下降中。這次嘉義再度發現石虎，顯示嘉義地區應該還有石虎的野生族群，是個難得的好消息。
他說，這次拍攝到石虎的地點，位於中埔淺山地區，學生架設了15台相機進行超過一年的拍攝才拍到；過去其他單位也陸續在嘉義地區架設相機進行哺乳動物調查，都不曾拍到過石虎，顯示目前嘉義地區石虎族群量可能相當稀少。
劉建男指出，目前當務之急，應該是在嘉義淺山地區進行更有系統及全面性的調查，進一步了解嘉義地區石虎的分布現況，將資料提供相關主管機關研提積極的保育對策，讓石虎逐漸脫離瀕臨絕種困境。（編輯：劉政權）1070621