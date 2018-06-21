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中央社

桃園警循線逮毒蟲 意外發現情境吸毒房

中央社2018/06/21 11:41
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市警局中壢分局昨晚循線前往大園區逮捕一名張姓毒品通緝犯，並起出大批混合性毒品、分裝袋及磅秤等物，毒販還以LED燈為住處打造吸毒情境，警方訊後依法將張男移送法辦。

中壢分局青埔派出所所長劉威慶今天受訪表示，警方昨晚接獲線報，在大園區一處民宅戶內有人持有毒品，員警在昨晚6時30分前往現場發現，身負2案毒品通緝的38歲張男，正拿著手提包準備離去，警方立即將他攔下盤查。

劉威慶表示，員警隨後也從張男房內及隨身物品中，查獲混和型毒品咖啡包222包、一粒眠35顆、神仙水36瓶、安非他命112包、K他命4包、海洛因10包、大麻16包、搖頭丸6包、分裝袋、磅秤，以及疑似販毒所得新台幣4萬5900元，明顯有販毒之嫌。

劉威慶指出，張男到案後表示，毒品是去年底在台北市以30萬元購買，部分混合咖啡包毒品則是友人寄放。他也坦承曾販毒給不認識的網友，因此才有分裝袋及磅秤等物。但對於遭對通緝一事則表示不知情，否則早就離家逃跑。

誇張的是，張男為了讓吸毒更有氣氛，還特別設置LED投射燈，將房內打造成KTV及舞廳一般。劉威慶表示，警方訊後也依毒品危害防制條例及毒品通緝案將張男移送法辦。（編輯：李錫璋）1070621

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