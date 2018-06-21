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〈OPEC會議〉OPEC增產協議仍是未定數 但俄羅

鉅亨網2018/06/21 11:45
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石油輸出國組織 (OPEC) 與非 OPEC 石油生產商將於 22-23 日於維也納召開會議，預計將對是否停止長達 18 個月的減產協議進行討論。目前是否能達成增產協議仍是未定數，但俄羅斯的煉油與出口計畫顯示，該國可能最快在 7 月即會開始增產。

為了解決庫存過剩問題，OPEC 於 2016 年與俄羅斯和其他非成員國達成協議，每天減產 180 萬桶原油，此舉將全球原油庫存量壓低至正常水平，並使布蘭特原油期貨價格拉提近 20 美元，至 75 美元左右的水平。

台灣時間上午 21 日 11 時許，8 月交割的布蘭特原油期貨價格略下跌 0.28% 至 74.53 美元。

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布蘭特原油期貨價格走勢

基於油價回升與庫存量降低，以及需求提升，石油生產國開始討論增產的可能性，主要生產國沙烏地阿拉伯和俄羅斯支持增產，另一方面，無力提升產能的伊朗、伊拉克和委內瑞拉則反對增產。

OPEC 的所有決策，須成員國一致同意，因此伊朗能源部長 Bijan Zanganeh 19 日表示，他認為 OPEC 不會達成增產協議。

國際能源署 (IEA) 預測今年和明年，石油需求將每日提升 140 萬桶，而委內瑞拉金融風暴和伊朗面臨制裁，將導致產量每日減少 150 萬桶。開發中國家的石油庫存量，已開始低於平均水平。

俄羅斯能源部長 Alexander Novak 提議在第 3 季每日增產 150 萬桶原油，根據俄羅斯 7 月至 9 月的出口計畫，以及加速的煉油過程，該國已準備好提升產能。而沙烏地阿拉伯則提議以較和緩的每日 50 萬桶增產計畫，嘗試說服其餘 OPEC 成員國。

根據石油出口和運輸計劃，今年第 3 季，俄羅斯的原油出口量和運輸中的量將從第 2 季的 6245 萬噸增至 6334 萬噸。根據路透社的計算，這代表每日出口量約增長 2 萬桶，這與俄羅斯每日 1100 萬桶的產量相比，為很小的數目，但該國能源部預測，在第 3 季，煉油廠產量將每日增加 220 萬噸。

然而，儘管沙烏地阿拉伯和俄羅斯都大力鼓吹增產，是否能順利增產的核心問題在於有多少「多餘的產能」(spare capacity)。截至 5 月底，OPEC 每日約可生產 342 萬桶額外的產能，但當中 200 萬桶的閒置產能集中於沙烏地阿拉伯，這代表著其他成員國提升產能能力有限。

俄羅斯在提升產能方面極具野心，但 IEA 預測，俄羅斯在今年年底之前，每日產能只能增加 15.5 萬桶。

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