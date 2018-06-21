史丹頓再見全壘打 洋基7比5逆轉勝水手

今晚進行的系列賽第2戰，水手隊前3局都有攻勢，但未攻下分數。4局上，史班（Denard Span）、甘默（Ben Gamel）與高登（Dee Gordon）先後擊出帶有打點的安打，水手3比0領先，也將洋基先發投手羅艾西加（Jonathan Loaisiga）打下場。

本季戰績翻身的水手展開11天客場之旅，首站到紐約面對大聯盟戰績最佳的洋基隊。洋基昨晚轟出4支全壘打，配合新秀海爾曼（Domingo German）好投，以7比2贏球，水手全場僅敲出2支安打。

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）美國職棒MLB紐約洋基隊本季擅長逆轉勝，今天再展韌性，克服5分落後，桑傑士8局開轟追平比數，史丹頓9局下接力擊出再見全壘打，洋基以7比5氣走西雅圖水手隊。

水手5局上乘勝追擊，克魯斯（Nelson Cruz）與席格（Kyle Seager ）連續安打後，史班擊出高飛犧牲打，希利（Ryon Healy）再補上適時安打，水手領先擴大到5分。

洋基5局下發動反攻，「法官」賈吉（Aaron Judge）在2人出局情況下，擊出穿越游擊防線的滾地安打，加上水手外野手失誤，洋基將比數追成2比5。

洋基7局下又追回1分，重砲手桑傑士（GarySanchez）再接再厲，8局下轟出中左外野方向2分砲，一棒將比數扳平。這是桑傑士本季第14轟，6局下被觸身球砸中左手臂的他，傷勢應無大礙。

9局下洋基進攻，2人出局後，葛雷戈里斯（DidiGregorius）安打上壘，史丹頓（Giancarlo Stanton）在球數落後情況下，一棒將球轟出中外野全壘打牆。史丹頓擊球後就知道會飛出牆外，興奮揮臂慶祝，這支飛了453英尺的2分砲是他本季第18轟，生涯第4支再見全壘打，也是本季披上條紋衫後首支再見轟。

這是洋基本季第3度以再見轟結束比賽，守護神柴普曼（Aroldis Chapman）拿下本季第3勝，洋基取得3連勝，戰績持續獨走大聯盟。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後表示，比賽前半段雖落後，但打線纏鬥與擊球狀態不錯，讓他充滿希望。布恩以「野獸」形容史丹頓，稱讚他一棒結束比賽，也認為牛棚接力守住城池，是致勝關鍵。

曾獲賽揚獎的水手先發投手耶南德茲（FelixHernandez）主投5局，被敲6支安打，失2分，責失1分，送出6次三振，無關勝敗。水手3連敗後，在美國聯盟西區落後休士頓太空人隊3場勝差。（編輯：陳俊碩）1070621