軍人年改三讀　賴清德：有利募兵制推動、確保國家安全

立法院臨時會通過軍人年改案，行政院長賴清德表示，這次的修法以「促進招募、穩定現役、照顧退員」為目的，未來軍人退撫基金財務得以維持 30 年穩健運作，新制實施後，可確保國家安全、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用、提振軍隊士氣及照顧退伍軍人的家庭生活，達成健全軍人退撫基金，使其永續經營之政策目標。

賴清德指出，我國現行的軍人退撫制度，因過去十幾年來數次軍隊組織精簡與兵制改變，使得軍隊員額大幅減少，導致軍人退撫基金收支加速失衡，修法前的提撥制軍人退撫制度，已無法解決軍人退撫基金提早破產的問題。