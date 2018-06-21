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政治

軍人年改三讀　賴清德：有利募兵制推動、確保國家安全

記者林仕祥／台北報導2018/06/21 12:03
▲行政院長賴清德表示，軍人年改案三讀通過，可確保國家安全、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用、提振軍隊士氣及照顧退伍軍人的家庭生活，達成健全軍人退撫基金，使其永續經營之政策目標。（資料照／林仕祥攝）
▲行政院長賴清德表示，軍人年改案三讀通過，可確保國家安全、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用、提振軍隊士氣及照顧退伍軍人的家庭生活，達成健全軍人退撫基金，使其永續經營之政策目標。（資料照／林仕祥攝）

立法院臨時會通過軍人年改案，行政院長賴清德表示，這次的修法以「促進招募、穩定現役、照顧退員」為目的，未來軍人退撫基金財務得以維持 30 年穩健運作，新制實施後，可確保國家安全、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用、提振軍隊士氣及照顧退伍軍人的家庭生活，達成健全軍人退撫基金，使其永續經營之政策目標。

賴清德指出，我國現行的軍人退撫制度，因過去十幾年來數次軍隊組織精簡與兵制改變，使得軍隊員額大幅減少，導致軍人退撫基金收支加速失衡，修法前的提撥制軍人退撫制度，已無法解決軍人退撫基金提早破產的問題。

賴清德為這次修法畫重點：調整退除給與基準計算方式以服役期間最後五分之一年資之本俸平均數加一倍為基數；起支俸率 55% 並依每年年資給付 2%，最高核給俸率軍官上限 90% 而士官上限 95%；繳交費率提高至 12%~18%；優惠存款十年落日；再任職務薪資規範，制度監控檢討。

他強調，透過修正的新措施，未來軍人退撫基金財務得以維持 30 年穩健運作。新的制度施行後，可確保國家安全、有利募兵制推動、鼓勵現役長留久用、提振軍隊士氣及照顧退伍軍人的家庭生活，達成健全軍人退撫基金，使其永續經營之政策目標。

賴清德說，感謝立法院院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、柯建銘總召還有民進黨黨團的大力支持，也感謝各部會同仁積極協調凝聚共識，讓軍人退撫制度更加健全，未來我們繼續團結，為台灣的永續發展打拚。
 

關鍵字軍改賴清德募兵制
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