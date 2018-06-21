童子賢：台灣創新熱潮不如從前

（中央社記者潘智義台北21日電）和碩聯合科技公司董事長童子賢今天在股東會後受訪表示，現在台灣看不到像20、30年前的創新熱潮，但中國大陸創新起飛，美國矽谷的創新更是從以前持續到現在。

童子賢認為，台灣產業要大膽創新，產業創新一定會面臨新的挑戰、新的刺激，但卻提供消費者購買產品的誘因。換個角度來看，如果產品規格都很明確，沒有風險，也沒有挑戰，就沒有改變的機會。

他直言，只要創新的大方向明確，要到陽明山不要跑到紗帽山就好，和碩對大方向深具信心，不怕挑戰，一旦人工智慧（AI）、物聯網（IoT）發展成熟，大家可以穩定的透過手機、平板電腦，經由網路在外面看家中的小孩，甚至狗狗，從事警政、交通、安全，以及個人社群各種活動。