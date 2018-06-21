獨／高雄美食獲國際旅客青睞　葉怡蘭點出其中關鍵

▲台灣美食舉世聞名，無論庶民小吃、星級美食應有盡有，選擇之多讓人眼花撩亂。（圖／記者陳致宇攝）

台灣美食舉世聞名，無論是街邊常見的庶民小吃或是精緻細膩的星級美食，選擇之多讓人眼花撩亂。日前訂房網站 Booking.com 透過 5 萬名會員評論，選出「全球十大道地美食目的地」，南台灣的高雄打敗日本名古屋、法國柯瑪、義大利卡塔尼亞等城市，獲得第 2 名的好成績，究竟高雄有什麼樣的魅力，讓這些國際旅客念念不忘？《 NOWnews 今日新聞》獨家專訪飲食旅遊作家葉怡蘭，由她揭開高雄美食之所以如此獨特的關鍵因素。

對於高雄獲選「全球十大道地美食目的地」第 2 名的好成績，身為台南人的葉怡蘭認為，高雄美食相當有魅力，而高雄作為台灣很重要國際城市、南台灣首善之都，很自然吸收了周邊各式各樣的美食精髓，像是鹽埕區的小吃、左營區的眷村麵食、美濃客家菜、各式新鮮海產都是這裡的特色。



▲高雄作為南台灣首善之都，吸收周邊各式各樣的美食精髓。（圖／記者陳致宇攝）

除了庶民美食之外，高雄也能找到許多國際級精緻餐點，近幾年不斷與國外名廚合作，或是有米其林星級餐廳前往設點，使得高雄的美食變得多樣化並且蓬勃發展，讓來訪的旅客都能各取所需，加上比起其他國家或是北部地區價格相對便宜，高雄市美食獲得旅客青睞有其道理。

若來到高雄，葉怡蘭建議大家先別去夜市，真正的美食都隱藏在菜市場或廟埕裡，跟著當地人一起品嚐道地小吃，更能吃出這料理的美味。



▲飲食旅遊作家葉怡蘭與漢來大飯店宴會廳主廚王誌雄，一起探討高雄美食的迷人之處。（圖／Booking.com）

至於高雄是否也能推出自己的《米其林指南》，葉怡蘭表示，雖然這部分是米其林與觀光局合作，米其林官方也解釋是以都市為核心，但她認為這是不對的。過去《米其林指南》曾推出關西版，內容涵蓋京都、大阪、神戶及奈良等地區，顯示過去米其林曾有發行廣域的先例，期盼未來官方若行有餘力擴及到台灣其他城市，高雄理當可以把握住這個機會。



▲高雄臨近前鎮漁港、東港，各式漁獲相當豐富，因食材新鮮，只要簡單的清蒸、水煮就能吃出最棒的美味。（圖／記者陳致宇攝）

葉怡蘭也將台菜與京都懷石料理相較，京都料理方式講究工藝性，但最後的結果卻相當簡約，在簡樸表象下充滿對極致的追求跟用心，而台菜相對來說也是清淡簡樸，保留食物的原味，利用廚師對於食材的了解，加上火候、刀功等技術重重累積，才能成就一道道美味的料理。



▲來到高雄，葉怡蘭建議大家先別去夜市，真正的美食都隱藏在菜市場或廟城裡。（圖／記者陳致宇攝）

台灣位處於富庶的環境，農業發達且食材豐富，非常了解如何掌握食物真味，跟其他國家相比，庶民飲食相當多樣化，只要站在街頭，各式各樣的美食就令人眼花撩亂。葉怡蘭舉例，之前她為國外友人列舉必吃小吃名單，光每個種類各一樣，就寫出滿滿 4 張 A4 紙，這是我們傲視全球的驕傲。



▲漢來大飯店宴會廳主廚王誌雄透露自己吃海鮮的私房方式，就是搭配一杯冰涼的楊桃汁。（圖／Booking.com）

此外，身為高雄當地人的漢來大飯店宴會廳主廚王誌雄也提出他對高雄美食的看法，高雄臨近前鎮漁港、東港，所以各種漁獲相當豐富，也因為食材新鮮，只要簡單的清蒸就能吃出最棒的美味，再搭配啤酒才是高雄人最道地的吃法，不喝酒的人也可以搭配楊桃汁，推薦給旅客到高雄來嘗試。