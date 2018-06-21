專屬借書證當畢業禮物　小朋友開心享受閱讀樂趣

全台最強借書證當畢業禮物！為推廣幼兒閱讀，新北市立圖書館萬里分館特別為樓下的萬里幼兒園40名大班畢業生辦妥屬於自己的借書證，小朋友歡欣鼓舞到圖書館借閱喜歡的書籍，順便拍畢業照，迎接人生第一場畢業典禮。

為了讓閱讀風氣從小札根，萬里分館更特別為每位小小畢業生辦借書證當作畢業禮物，並且安排每位幼兒體驗、認識圖書館，並讓小朋友學習自己挑選喜歡的書，然後自己借書回家，養成閱讀習慣，期許他們帶著書香能量，邁向人生新的旅程。

在攝影師的指導下，小朋友在圖書館各個角落拍下人生第一張畢業照，並拿著自己專屬的借閱證，開心的挑書、借書。曾小妹妹高興的說，她最喜歡看童話故事，下次會和爸爸媽媽一起到圖書館借書，利用暑假期間好好閱讀。