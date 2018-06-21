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專屬借書證當畢業禮物　小朋友開心享受閱讀樂趣

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/21 13:02
▲萬里幼兒園畢業生拿到屬於自己的借書證，開心到圖書館借閱喜歡的書籍。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.21）
▲萬里幼兒園畢業生拿到屬於自己的借書證，開心到圖書館借閱喜歡的書籍。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.21）

全台最強借書證當畢業禮物！為推廣幼兒閱讀，新北市立圖書館萬里分館特別為樓下的萬里幼兒園40名大班畢業生辦妥屬於自己的借書證，小朋友歡欣鼓舞到圖書館借閱喜歡的書籍，順便拍畢業照，迎接人生第一場畢業典禮。

 為了讓閱讀風氣從小札根，萬里分館更特別為每位小小畢業生辦借書證當作畢業禮物，並且安排每位幼兒體驗、認識圖書館，並讓小朋友學習自己挑選喜歡的書，然後自己借書回家，養成閱讀習慣，期許他們帶著書香能量，邁向人生新的旅程。

在攝影師的指導下，小朋友在圖書館各個角落拍下人生第一張畢業照，並拿著自己專屬的借閱證，開心的挑書、借書。曾小妹妹高興的說，她最喜歡看童話故事，下次會和爸爸媽媽一起到圖書館借書，利用暑假期間好好閱讀。

萬里分館蕭千惠主任說，很多小朋友的借閱證都是家長幫忙申辦的，爸媽幫忙挑書，小朋友很少有機會可以自己拿借書證借書；另外，許多家長常因工作忙碌，很少花時間陪伴孩子看書，或者帶孩子上圖書館，萬里分館因此和地方幼兒園合作，除了讓每位幼兒在大班畢業前，持有借閱證，同時帶領孩子多元學習，自由借閱自己喜愛的圖書，親身體驗借書的程序。

這張借書證不僅可以在新北市102間圖書分館借書，同時還可以借閱台北市與基隆市的書籍，希望小朋友可以好好利用。透過孩子自己借書帶回家和父母親分享，爸爸媽媽在家也可以抽空陪孩子一起閱讀，享受親子共讀的樂趣。

關鍵字新北市立圖書館借書證畢業生萬里幼兒園閱讀
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