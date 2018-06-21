貿易戰下美股誰最傷？投研點名蘋果、英特爾、高通、美

知名投研機構 Jones Trading 分析師 Michael O’Rourke 在週三 (20 日) 的一份最新研報裡，特別為投資人整理出以下 20 檔美股「貿易戰高風險」個股；而背後的篩選邏輯為 (1) 美股企業中國營收超過 10 億美元、(2) 中國營收佔總營收比重超過 10% 等兩大邏輯來進行篩選，藉之判斷中國市場對該檔個股之重要程度。

隨著美國總統川普 (Donald Trump) 為反擊中國於上週末祭出的懲罰性關稅，川普已要求美國貿易代表署 (USTR) 列出額外價值 2000 億美元的中國進口商品，加徵 10% 的關稅，引動美中貿易戰再度升溫，市場分析師並估計，若貿易戰真實爆發，那麼美國科技巨頭包括蘋果 (AAPL-US)、英特爾 (INTL-US)、高通 (QCOM-US) 等，恐怕將是首當其衝。

如下圖所示，Michael O’Rourke 警示若美中貿易戰爆發，那麼美股「科技股恐怕最容易受害，包括蘋果、英特爾、高通、波音 (BA-US)、美光 (MU-US)、博通 (AVGO-US)、德州儀器 (TXN-US)、恩智浦 (NXPI-US)、應材 (AMAT-US)、Nvidia (NVDA-US) 等赫然出現在高風險名單之列。

貿易戰之下美股「高風險」個股清單 圖片來源：Jones Trading

Michael O’Rourke 在該份研報中指出，從目前 S&P500 的走勢來看，市場似乎還未對不斷升級的貿易戰作出風險定價，雖然部分工業類股、原物料類股有出現小幅反應，但是以全美股市場宏觀來看，美股其實仍未完成定價。

Michael O’Rourke 指出，若貿易戰繼續升溫，市場將開始陸續進行風險定價，那麼這個名單上的個股，就非常值得觀察。

蘋果能「關稅豁免」？

此前市場傳言，美國總統川普已告知蘋果公司執行長庫克，不會對在中國組裝的 iPhone 課徵關稅，因蘋果 iPhone 在中國有著眾多組裝生產線，零件、整機等製造廠，故若關稅大幅上升，那麼勢必將對蘋果產品構成成本上漲之壓力。

而雖然市場傳出，美國總統川普將不會對蘋果 iPhone 產品加徵關稅，但隨後白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 卻否認此項傳言，表示對「iPhone 關稅豁免」一事並不知情，顯示蘋果是否能獲得關稅豁免，仍是未知數。

據蘋果 2017 會計年度財報顯示，蘋果有將近 20% 的營收是來自大中華市場，規模達 447 億美元。