文在寅啟程赴俄羅斯 進行國是訪問

（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓總統文在寅今天上午從位於京畿道城南市空軍基地的首爾機場啟程飛往俄羅斯，進行為期4天的國是訪問。文在寅訪問期間也將與俄羅斯總統蒲亭舉行高峰會談。

這是繼1999年時任總統金大中訪俄後，南韓總統時隔19年再次對俄羅斯進行國是訪問。

南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅將於今天下午抵達莫斯科，除了訪問俄羅斯聯邦議會下議院，將和議長及主要政黨代表會面，並發表演講。他還將會晤俄羅斯總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）。

報導指出，22日，文在寅將與俄羅斯總統蒲亭舉行高峰會談。這將是文在寅就任總統後第3次和蒲亭舉行雙邊峰會。雙方曾於去年7月在德國漢堡舉行的20國集團（G20）峰會、9月在海參崴舉行的第3屆東方經濟論壇，舉行過兩次峰會。