文在寅啟程赴俄羅斯 進行國是訪問

（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓總統文在寅今天上午從位於京畿道城南市空軍基地的首爾機場啟程飛往俄羅斯，進行為期4天的國是訪問。文在寅訪問期間也將與俄羅斯總統蒲亭舉行高峰會談。
這是繼1999年時任總統金大中訪俄後，南韓總統時隔19年再次對俄羅斯進行國是訪問。
南韓聯合新聞通訊社報導，文在寅將於今天下午抵達莫斯科，除了訪問俄羅斯聯邦議會下議院，將和議長及主要政黨代表會面，並發表演講。他還將會晤俄羅斯總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）。
報導指出，22日，文在寅將與俄羅斯總統蒲亭舉行高峰會談。這將是文在寅就任總統後第3次和蒲亭舉行雙邊峰會。雙方曾於去年7月在德國漢堡舉行的20國集團（G20）峰會、9月在海參崴舉行的第3屆東方經濟論壇，舉行過兩次峰會。
青瓦台透露，在本次會談上，兩位領導人將就合作實現半島非核化、構建半島永久和平機制的方案深入交換意見。
報導稱，文在寅可能會強調要進一步加強南北韓俄3方經濟合作，為南北韓經濟合作時代做準備。此外，兩位領導人還將商討切實落實俄羅斯「新東方政策」和南韓「新北方政策」的方案。
23日，文在寅將前往頓河畔羅斯托夫（Rostov-On-Don），觀看南韓對墨西哥的世界盃足球賽F小組比賽。2002年韓日世界盃時，時任總統金大中曾親臨現場為南韓隊加油。此次將是南韓總統時隔16年再次親臨現場觀看南韓隊比賽。（編輯：陳俊碩）1070621