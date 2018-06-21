NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈太妍飆高音「凸槌」　竟氣到淚崩應采兒美胸直貼鏡頭　性感露深溝凱擘大寬頻500M只要$799
財經

青年想創業要準備63萬　特色小吃、冰品飲料最受青睞

記者彭夢竺／台北報導2018/06/21 12:25
▲根據人力銀行調查，有高達7成6受訪者有意或已經創業，動機不外乎是圓夢及增加收入，平均會準備63.35萬元的資金。（圖／1111人力銀行提供）
▲根據人力銀行調查，有高達7成6受訪者有意或已經創業，動機不外乎是圓夢及增加收入，平均會準備63.35萬元的資金。（圖／1111人力銀行提供）

為了扶植國內更多優秀新創事業，國發基金創業天使投資方案匡列5年10億元的經費，究竟創業對年輕人具備多大吸引力？根據人力銀行調查，有高達7成6受訪者有意或已經創業，動機不外乎是圓夢及增加收入，平均會準備63.35萬元的資金；至於創業品項方面，以特色小吃最受青睞，其次則是冰品飲料、餐廳美食。調查也發現，青年創業善用網路工具、膽大敢衝、行動力高，且能承受失敗；不過，創業者也坦言，覺得最艱難的就是客源不足，以及物價成本高漲，都成為創業過程中的壓力來源。

根據1111創業加盟網針對40歲以下求職者調查發現，有高達7成6受訪者有意或已經創業，其中包括61.46%有興趣但沒行動、7.01%籌備中、4.46%已經創業及3.18%曾經創業，但也有2成4坦言，對於創業敬謝不敏。細究有意創業的動機，不外乎自我實現圓夢、增加收入、創業內容是個人興趣、兼顧家庭，以及工時彈性、不想看主管臉色等。

在創業品項方面，仍以特色小吃(32.67%)最受創業者青睞，其次則是冰品飲料(20.63%)、餐廳美食(19.80%)、早午餐(17.82%)，以及個性化商品(14.85%)。調查發現，創業者平均準備63.35萬元的創業資金，主要的資金來源管道以個人積蓄(78.22%)為主，其次則是政府青創貸款(27.72%)，以及親友出資(24.75%)。

人力銀行指出，調查中發現，青年創業最具創意點子多、善用網路工具、膽大敢衝、行動力高及能承受失敗等優勢，但要晉升老闆行列，光靠點子及行動力還不夠，尋找資金成為有心創業者最要緊的事，其次則是做好市場調查分析(46.53%)及尋找貨源(32.67%)。另外，已經創業及曾經創業的受訪者則坦言，最艱難的部分包括客源不足(66.67%)、物價成本高漲(41.72%)、營運資金不足(37.50%)等，都成為創業過程中的壓力來源。

究竟創業是不是追求高收入的捷徑？調查也可看出，已經創業者及曾經創業者在創業前的平均月薪是3.22萬元，相較於創業後平均月收入5.01萬元，創業後收入激增55.6%，且每周工時僅32.33小時，相較於每周法定工時40小時，也明顯減少7.67個小時，幾乎可少掉一個工作日。

關鍵字1111創業加盟網人力銀行創業資金國發基金創業天使投資方案
中美貿易爭端　下周油價估跌2角

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan