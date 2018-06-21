青年想創業要準備63萬　特色小吃、冰品飲料最受青睞

為了扶植國內更多優秀新創事業，國發基金創業天使投資方案匡列5年10億元的經費，究竟創業對年輕人具備多大吸引力？根據人力銀行調查，有高達7成6受訪者有意或已經創業，動機不外乎是圓夢及增加收入，平均會準備63.35萬元的資金；至於創業品項方面，以特色小吃最受青睞，其次則是冰品飲料、餐廳美食。調查也發現，青年創業善用網路工具、膽大敢衝、行動力高，且能承受失敗；不過，創業者也坦言，覺得最艱難的就是客源不足，以及物價成本高漲，都成為創業過程中的壓力來源。

根據1111創業加盟網針對40歲以下求職者調查發現，有高達7成6受訪者有意或已經創業，其中包括61.46%有興趣但沒行動、7.01%籌備中、4.46%已經創業及3.18%曾經創業，但也有2成4坦言，對於創業敬謝不敏。細究有意創業的動機，不外乎自我實現圓夢、增加收入、創業內容是個人興趣、兼顧家庭，以及工時彈性、不想看主管臉色等。