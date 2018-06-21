青年想創業要準備63萬　特色小吃、冰品飲料最受青睞

為了扶植國內更多優秀新創事業，國發基金創業天使投資方案匡列5年10億元的經費，究竟創業對年輕人具備多大吸引力？根據人力銀行調查，有高達7成6受訪者有意或已經創業，動機不外乎是圓夢及增加收入，平均會準備63.35萬元的資金；至於創業品項方面，以特色小吃最受青睞，其次則是冰品飲料、餐廳美食。調查也發現，青年創業善用網路工具、膽大敢衝、行動力高，且能承受失敗；不過，創業者也坦言，覺得最艱難的就是客源不足，以及物價成本高漲，都成為創業過程中的壓力來源。
根據1111創業加盟網針對40歲以下求職者調查發現，有高達7成6受訪者有意或已經創業，其中包括61.46%有興趣但沒行動、7.01%籌備中、4.46%已經創業及3.18%曾經創業，但也有2成4坦言，對於創業敬謝不敏。細究有意創業的動機，不外乎自我實現圓夢、增加收入、創業內容是個人興趣、兼顧家庭，以及工時彈性、不想看主管臉色等。
在創業品項方面，仍以特色小吃(32.67%)最受創業者青睞，其次則是冰品飲料(20.63%)、餐廳美食(19.80%)、早午餐(17.82%)，以及個性化商品(14.85%)。調查發現，創業者平均準備63.35萬元的創業資金，主要的資金來源管道以個人積蓄(78.22%)為主，其次則是政府青創貸款(27.72%)，以及親友出資(24.75%)。
人力銀行指出，調查中發現，青年創業最具創意點子多、善用網路工具、膽大敢衝、行動力高及能承受失敗等優勢，但要晉升老闆行列，光靠點子及行動力還不夠，尋找資金成為有心創業者最要緊的事，其次則是做好市場調查分析(46.53%)及尋找貨源(32.67%)。另外，已經創業及曾經創業的受訪者則坦言，最艱難的部分包括客源不足(66.67%)、物價成本高漲(41.72%)、營運資金不足(37.50%)等，都成為創業過程中的壓力來源。
究竟創業是不是追求高收入的捷徑？調查也可看出，已經創業者及曾經創業者在創業前的平均月薪是3.22萬元，相較於創業後平均月收入5.01萬元，創業後收入激增55.6%，且每周工時僅32.33小時，相較於每周法定工時40小時，也明顯減少7.67個小時，幾乎可少掉一個工作日。