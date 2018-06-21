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市場估美國今年升息增至4次 法人點名3金融股受惠

鉅亨網2018/06/21 12:18
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美國聯準會 6 月如市場預期升息 1 碼，根據央行內部預估，美國今 (2018) 年幾乎可確定升息 3 次，甚至不排除提高至 4 次，而在美國維持穩步升息步調下，台灣銀行業海外放款占總放款比重平均 18%，估計升息帶動利差擴大，銀行業獲利可期，而法人也點名中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 和國泰金 (2882-TW) 可望為最大受惠者。

元大投顧分析師施姵帆表示，由於台灣銀行業者的海外放款占總放款比重平均為 18%，而元大投顧內部預估，美國 3 次升息將帶動總淨利差擴大 1.6 個基點，總計增加約 3200 億元，帶動銀行業者總獲利增加 2.2%。

而中信金與兆豐金可望成為最大受惠者，因其美金放款部位，分別占總放款約 20-35%，高於同業；另有法人認為，壽險業帳上資產可投資超過 6 成配置於債券，受惠聯準會升息，新錢投報率上升挹注獲利，而國泰金獲利表現可望最為亮眼。

值得留意的是，國泰金近期受到資金青睞，昨 (20) 日居外資買超冠軍，買超張數達 9463 張。法人表示，持續看好國泰金旗下國泰人壽、國泰世華銀行受惠資本市場維持高檔和放款組合改變提升獲利。

展望未來，國泰金在法說會上也指出，將持續調整放款結構，去年外幣放款金額來到 2240 億元，年成長 29%，占比整體放款金額 15.9%，幣別以美元為主，面對美國升息，未來會持續拉高外幣放款比重。

若投資人看好國泰金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：國泰金元大 7B 購 0(079606-TW)、國泰金元大 7A 購 02 (077463-TW)、國泰金元大 79 購 03(076049-TW) 等。

國泰金相關權證。資料來源：鉅亨網整理。
國泰金相關權證。資料來源：鉅亨網整理。
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