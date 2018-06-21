女兒老婆齊施壓 說服川普結束骨肉分離政策

川普試圖把責任推給民主黨人，怪罪他們未能與共和黨在移民政策上合作，川普也指控民主黨人想讓非法移民「大舉闖入並侵擾我們的國家」。

路透社報導，根據川普的「零容忍」移民政策，美國當局打算刑事起訴所有試圖非法越過美墨邊界被逮的移民，將成人關進監獄，小孩則安置在政府收容中心，引發批評。川普18日才矢言將力行這項使骨肉分離的政策。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）因移民政策猛遭抨擊的美國總統川普，在核心圈親友及參眾兩院施壓下，尤其是女兒伊凡卡和夫人梅蘭妮亞的勸說，今天髮夾彎簽署行政命令，試圖終結拆散移民家庭而引發的爭議。

川普18日表示，美國不會變成移民營，也不會變成難民拘留設施。

然而，熟知內情的消息人士指出，川普的核心圈集體對他施以高壓，尤其是他的妻子梅蘭妮亞（MelaniaTrump）及長女伊凡卡（Ivanka Trump），川普最後終被說服。

川普身旁的消息人士說，私底下，川普了解他正面臨一項巨大的政治難題，他不時到橢圓形辦公室旁的小餐廳看電視，密切留意相關負面報導。

一名白宮官員表示，梅蘭妮亞及伊凡卡都曾私下告訴川普，他必須解決這個問題。

這名官員說，媒體瘋狂報導邊境畫面，促使梅蘭妮亞過去兩天發表更多意見，對川普說出相當於「事情發展得並不順利」的話。

各路友人和盟友一波波電話攻勢，同樣敦促川普解決問題，說這已經傷到他政治層面。

川普昨天晚上決定尋求解決辦法，今天早上召集白宮高階幕僚及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen），一同在橢圓形辦公室討論這項移民政策引發的爭議。一名白宮高階官員指出，川普當時對與會官員及幕僚說：「快把它搞定。」

川普今天簽署行政命令，推翻遭到國際譴責的嚴厲作法，希望能為在邊境拆散移民家庭而引發的爭議劃下句點。川普在簽署儀式中說：「這是為了讓家庭團聚。我不喜歡看到家庭被拆散的景象。」（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070621