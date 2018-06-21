呂薔披金曲戰袍　小露事業線秀好身材

呂薔，憑藉著去年發行出道首張個人專輯《O_LOVE 》入圍第29屆金曲獎「最佳國語女歌手」，曾在第24屆入圍金曲最佳新人獎項的她，對於今年又獲得評審的青睞，感到非常開心與感謝。為了好好答謝各界對她的喜愛，特別於今（21）日舉辦感恩餐會，離金曲獎倒數兩天，問呂薔的心情，她笑說:「因為最近太忙了。真的沒時間去想，我前天才從內地宣傳回來，一下飛機就飛去公司試裝、開會；現在的心情還是興奮的，我想可能要等我前一天晚上才會開始緊張吧！」

呂薔本次將為金曲獎頒獎典禮突破個人尺度，禮服將會特別微露酥胸及美背，今天的感恩餐會上她特別搶先秀出「金曲戰袍」，換上來自夏季黑紗長禮服，合身剪裁與繁複高貴的蕾絲讓她的好身材表露無遺。

值得一提的是，最近看起來身形變瘦的呂薔，穿起這些禮服真的感覺身材超有料，問她有沒有特別為了金曲典禮而減肥？呂薔表示，「真的沒有去特別刻意減肥，可能是因為提名之後的這個月通告一個加著一個，幾乎沒甚麼時間吃飯，可能因為這樣有變瘦一點吧！但我只求自己不要變胖就好，不然會被經紀人念，哈哈！」



▲呂薔沒時間吃飯，竟不小瘦下來了。（圖／愛貝克思提供 , 2018.06.21）

金曲獎倒數兩天，許多媒體也開始預測獎落誰家，呂薔被問到覺得自己拿獎機率如何？她謙虛的說：「其實我覺得我入圍就很開心了，老實說我沒想過會拿獎。」不過呂薔補充道，「周遭的人對我能入圍這件事覺得開心，我爸爸媽媽也是。她們有說會先準備一隻豬，如果到時候我真的得獎，她們就說做原住民全烤豬料理慶祝。」

此外，也是本屆金曲獎入圍「最佳新人」的李權哲更現身為準歌后獻上祝福，準備了川貝枇杷膏送給呂薔Amuyi當作金曲幸運物，而呂薔也回贈自己的幸運小物－小米酒給李權哲，她提到：「喝小米酒在部落就是慶祝的意思，先送給權哲，然後我們在慶功宴上再喝一杯。」



▲呂薔對於入圍「最佳國語女歌手」感到很開心，目前沒有緊張的感覺。（圖／愛貝克思提供 , 2018.06.21）