〈和碩股東會〉蘋果新機代工佈局完成 下半年沒有悲觀

代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今（21）日表示，下半年產業景氣沒有悲觀的理由。外界關心蘋果新機訂單，和碩表示實際要到客戶拉貨兩三個月前才會決定具體的出貨表現，不過下半年已經完成佈局。和碩預估，今年三大產品線中的消費性電子產品仍有成長動能。

外界關心和碩手握蘋果新機訂單出貨表現，童子賢指出，要到兩三個月前，才會有具體的出貨內容，目前無法對客戶訂單作出評論，但是下半年已完成佈局。和碩指出，大陸招工需求目前沒有太大的變化，會不會像去年一樣有閒置產能問題，需工旺季目前還難以預測。