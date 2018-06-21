日小學女童強震枉死 圍牆安全引發重視

大阪府內各地方政府調查，到20日晚間共有11個市開設249處避難所，1310人在避難所避難。

日本放送協會（NHK）採訪各地警方與地方政府統計，大阪北部強震到20日晚間止，共造成5人不幸罹難、至少420人受傷。其中，大阪府高槻市壽榮小學4年級女童三宅璃奈，不幸在強震中被倒塌的圍牆壓死。

（中央社東京21日綜合外電報導）日本大阪北部18日發生強震，9歲小學女童不幸被倒塌圍牆壓死，引發日本各級學校重視圍牆安全。罹難女童就讀學校的全校師生今天追憶默禱，首相安倍晉三也將前往現場視察。

綜合日媒報導，今天是壽榮小學在強震後的第一個上學日，除了校長在上午的朝會講話外，下午也將針對學生家長舉行說明會。

壽榮小學校長田中良美表示，無法保護寶貴的生命，真是令人感到遺憾至極。璃奈是開朗認真的學生，大家都很喜歡璃奈；對無法發現圍牆的危險性，她感到相當懊悔，也希望大家不要忘記擁有燦爛笑容的璃奈。

全校師生在朝會上，一同為三宅璃奈默禱。

安倍晉三今天前往災區視察受災狀況，除了慰勞赴災區支援的自衛隊員，還將前往三宅璃奈罹難現場及高槻市避難所等地視察。

璃奈之死引發各縣市政府重視校園圍牆安全，全日本的中小學也針對學校的危險圍牆進行全面檢查。

福島市對轄下92間中小學校、幼稚園等，實施緊急檢查；三重縣也要求調查各級學園的圍牆狀況。同樣進行校園老舊危險圍牆檢查包括富山縣、兵庫縣、沖繩縣、群馬縣、?木縣、山梨縣、石川縣、東京都等。

日本內閣官房長官菅義偉20日說，針對學生上學必經之路上若有危險圍牆，將考慮對拆除作業給予相關補助。

文部科學省過去為了讓中小學校舍能承受震度6強地震，對耐震工程給予補助，讓全日本中小學到2017年4月時，已有98.8%的校舍完成耐震工程。

不過，這項耐震工程只補助校舍、體育館等建物，並不補助圍牆及護欄等。（譯者：黃名璽/核稿：徐睿承）1070621