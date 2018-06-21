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中央社

搜救犬飼養費遭浮報 特搜隊員詐領600萬元

中央社2018/06/21 12:24
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化21日電）消防署特種搜救隊中部分隊負責飼養搜救犬的周姓隊員被檢方查出，要求寵物店業者開出不實單據及發票，以購買營養品等名義申請經費詐領公款，總金額高達600萬元，檢調偵辦中。

台灣彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強今天指出，檢方接獲檢舉指稱，位於南投縣竹山鎮的消防署特種搜救隊中部分隊搜救犬小組辦公室，涉嫌和廠商勾結，由廠商開出不實的單據和發票，提供給搜救隊員浮報費用，地檢署檢察官高如應昨天前往周姓隊員的辦公室等地進行搜查，同時約談周姓隊員以及相關業者。

消防署特種搜救隊中部分隊則指出，分隊目前飼養的搜救犬有19隻，其中10隻已通過測驗領有證照，而涉嫌詐領公費的周姓隊員今天休假，未來檢察官如果起訴的話，分隊會依法處分周姓隊員。

檢方指出，周姓隊員負責飼養分隊部的搜救犬，卻和縣內的寵物店、五金行等商家勾結，申請要幫搜救犬購買藥物、要加入飼料的營養品以及狗項圈等耗材，再以店家開出的不實單據和發票，向分隊申請經費詐領公款。

檢方查出，周姓隊員涉嫌從民國100年到106年間，詐領的公款總金額約有新台幣600萬元，目前正釐清單據、發票數量以及申請經費細目，追查犯罪所得，至於周姓隊員訊後，檢察官諭令10萬元交保。（編輯：劉政權）1070621

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