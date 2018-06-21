台積電積極擴產 7奈米與10奈米產能倍增

（中央社記者張建中新竹21日電）晶圓代工龍頭台積電積極擴產，今年總產能將達1200萬片約當12吋晶圓產能，年增9%，其中7奈米與10奈米產能將較去年倍增。

台積電今天在新竹國賓飯店舉辦技術論壇，技術長孫元成表示，7奈米已大量生產，預計年底將有超過50個晶片產品設計定案(Tape out)，以人工智慧、繪圖處理器與虛擬貨幣應用為大宗，其次為5G與應用處理器。

孫元成指出，增強版7奈米製程技術下半年將有晶片產品Tape out，預定第3季風險性試產，明年放量；5奈米製程於2019年上半年風險性試產，以高速運算應用為主，將會是業界最早推出5奈米製程。