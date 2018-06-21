NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈花蓮高溫恐破36度　氣象局亮黃燈裁判愛C羅　摩洛哥：這是世足賽？凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

台積電積極擴產 7奈米與10奈米產能倍增

中央社2018/06/21 12:37
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張建中新竹21日電）晶圓代工龍頭台積電積極擴產，今年總產能將達1200萬片約當12吋晶圓產能，年增9%，其中7奈米與10奈米產能將較去年倍增。

台積電今天在新竹國賓飯店舉辦技術論壇，技術長孫元成表示，7奈米已大量生產，預計年底將有超過50個晶片產品設計定案(Tape out)，以人工智慧、繪圖處理器與虛擬貨幣應用為大宗，其次為5G與應用處理器。

孫元成指出，增強版7奈米製程技術下半年將有晶片產品Tape out，預定第3季風險性試產，明年放量；5奈米製程於2019年上半年風險性試產，以高速運算應用為主，將會是業界最早推出5奈米製程。

至於極紫外光(EUV)部分，孫元成表示，明年將在增強版7奈米製程導入，並將會是未來的主力。

台積電12吋廠技術委員會處長黃裕峰說，晶圓15廠第5與第6廠區是台積電7奈米、與10奈米製程的生產基地，轉換7奈米製程將是今年重點，第7廠區預計明年完工。

位於南科的晶圓18廠將生產5奈米製程，黃裕峰表示，明年將導入機台，2020年量產。

黃裕峰說，台積電今年總產能將擴增至1200萬片約當12吋晶圓產能，將較去年增加9%；其中，7奈米與10奈米產能將較去年增加1倍，明年將較今年再增加5成水準。

28奈米以下先進製程技術方面，黃裕峰表示，產能自2013年至2018年複合成長率將達30%；特殊製程產能自2013年至2018年複合成長率將約17%。（編輯：陸倩瑤）1070621

川普終止拆散移民家庭作法 ...重大刑案頻傳 藍委籲建立安...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan