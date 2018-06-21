10年不敢穿短褲 男多重治療擺脫重度乾癬

魏姓男子表示，後來擦藥、吃藥控制都沒有很好效果，發病時奇癢無比，無時無刻不在抓癢，經常不能好好睡覺。雖然乾癬不是傳染病，但仍要忍受同袍的異樣眼光。這10年來不敢穿短褲，連去游泳池脫衣服的勇氣都沒有。

魏姓男子今天在奇美醫學中心舉辦的衛教宣導會中現身說法，並向皮膚科主治醫師林旻憲致謝。他說，18歲從軍那年出現乾癬症狀，從頭皮的一小塊皮屑開始。一開始不以為意，但可能因部隊生活壓力大，全身皮膚接著都長了乾癬出來。

他說，去年再回到奇美就醫，經醫師評估後，除了擦藥、口服藥、光療外，今年再接受生物製劑療法。至今20週，原來的症狀幾乎全部獲得改善，之前掉下來的指甲也長回來了，有重獲新生的感動。

林旻憲表示，乾癬是免疫功能失調的皮膚慢性病，雖然不會傳染，但外觀容易遭受周遭異樣眼光，患者的身、心都會受到折磨。更重要的是，乾癬病人比一般人有更高機會罹患關節炎、眼睛發炎、心肌梗塞、腦中風等嚴重併發症。

林旻憲表示，乾癬症狀輕微者可單以藥膏治療，嚴重者可搭配紫外線光療、口服藥物。若患者經醫師評估後符合特定條件，在多項療程後仍有嚴重乾癬，可申請健保給付接受生物製劑療法。

他說，積極接受治療並獲得有效控制的乾癬病人，未來也會大幅降低出現併發症的風險。病人可主動與醫師溝通討論，設定治療目標，早日恢復皮膚健康。（編輯:陳政偉/孫承武）1070621