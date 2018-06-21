美議員籲美台復交 外交部：注意相關發展

羅拉巴克在提案中指出，台灣從未被北京共產政府管轄，中共一直以一中政策阻止台灣加入並充分參與國際組織和活動。

羅拉巴克（Dana Rohrabacher）是美國國會台灣連線共同發起人之一，長期支持台灣。他20日提出決議案，呼籲美國政府與台灣恢復外交關係，揚棄一中政策，改採符合現狀的「一中一台」政策，承認台灣為主權獨立國家。

對此，外交部北美司副司長陳慧蓁出席外交部例行新聞說明會，回覆記者詢問時表示，外交部有注意到這個議題，駐美代表處會持續關注相關發展。在台美關係上，政府會持續與美國國會、行政部門維持良好聯繫，持續推動台美關係。

陳慧蓁說，在美國國會有許多台灣的友人，羅拉巴克從很久以前就開始關注台灣議題，很支持台灣。政府對於友台的美國國會議員都持感謝的態度。

此外，對於美中貿易戰對台灣的影響，陳慧蓁表示，美中貿易牽涉區域的情勢以及對台灣的影響，政府跨部會的專案小組密切關注相關發展。美國對進口中國大陸500億美元產品加徵25%關稅，目前對台灣的影響比較有限，未來發展仍要密切注意。

對於政務委員鄧振中率團赴美參加選擇美國投資高峰會，訪美期間是否與美國相關部門官員見面討論鋼鋁稅豁免議題，陳慧蓁說，鄧振中在美期間除參加投資峰會活動，駐美代表處也會安排跟美國行政部門、國會、智庫等交換意見。但基於跟美方的默契，與美國行政部門會面的細節不便透露。

關於美豬美牛的議題，她說，台美經貿部門持續溝通，「相關議題一直持續討論中」。另外，有關台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，她說，台灣仍盼維持每年召開一次，但開會的時間仍須與美方進一步討論。

媒體也問及，傳出美國在台協會（AIT）台北辦事處前副處長酈英傑（Brent Christensen）內定接任AIT處長，陳慧蓁說，有關美國人事，外交部尊重美方，不會對外評論。台灣與美國保持密切聯繫，外交部相信美方會派出對台灣友好並獲得高層授權的人選。（編輯：楊凱翔）1070621