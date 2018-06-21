重大刑案頻傳 藍委籲建立安全防護網

柯志恩表示，台灣社會最近期發生了12起重大殺人命案，其中5月下旬短短一週內，更是連續出現3件駭人聽聞、震驚社會的殺人分屍案，受害者都是無辜女性，台灣曾幾何時變成一個驚恐的地方。

她說，根據美國中央情報局在2014年的報告指出，台灣是世界排名第二最安居樂業的地方，婦女走在路上不用擔心受怕，但如今短短一個月中就發生三起分屍案，蔡政府面對這麼多治安事件，到底提出什麼具體方式。

柯志恩表示，她也擔心她女兒的安危，總統蔡英文是中華民國第一位女總統，難道不應對婦女安全提出更有策略的方法，再三呼籲，面對分屍案，政府、法務部應給民眾一個交代，建立安全防護網，讓民眾走在路上不再擔心受怕。

許淑華表示，蔡總統就職時宣示要加強的社會安全網現在已經破了一個大洞，雖然內政部資料顯示近五年來刑案發生數在下降，但犯案手法卻越趨殘暴，這也是為何民眾對治安無感，呼籲蔡政府一定要把刑事、司法單位也納入社會安全網中，以預防犯罪的發生。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純告訴中央社記者，發生多起重大刑案，政府當然有責任，政府的責任就是讓人民安心，除了警方能夠趕快釐清案情以外，檢察官與法官也應該盡快偵查、審判，才能夠安定人心，畢竟很多民眾期望能夠刑責相符、比例相等的判決。

社福團體出身的民進黨立委李麗芬受訪表示，警政單位可以思考，針對轄區盤點出治安死角，並加強巡邏。她說，相關的治安死角盤點問題，應與地方民眾討論，例如透過里長與里民會議，討論民眾擔心的治安死角在哪裡。（編輯：黃國倫）1070621