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A股兩樣情 搞懂為何內資恐慌外資大買

鉅亨網2018/06/21 12:46
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眼看近來 A 股波動加劇，內資忙著恐慌撤離，外資匯入金額卻不斷提高。廣發策略表示，主要是兩方操作邏輯不同，外資著眼長期，加上中國系統性風險下滑，更願意買進 A 股；反觀內資傾向看長作短，才會有當前如此迥異的情況。

廣發策略最新研究報告指出，海外資金今年第二季以來陸續透過滬港通、深港通、QFII、RQFII 等各種管道流入 A 股。近 30 個交易日內，外資透過陸股通已經累計買入 784.82 億元左右，除了 6 月 19 日大跌那天之外，其它交易日外資均呈淨流入狀態，主要資金流向進權值股與業績優良的白馬股。

圖：廣發證券發展研究中心
圖：廣發證券發展研究中心

6 月份北上資金主要主要流入家電（美的集團、格力電器）、食品飲料（貴州茅臺）、醫藥生物（恒瑞醫藥、智飛生物、泰格醫藥）、非銀金融（中國平安）、電子（大族鐳射）。

圖：廣發證券發展研究中心
圖：廣發證券發展研究中心

今年北上資金加速流入 A 股，固然有 MSCI 因素，但中國系統性風險降低仍是北上資金加速流入 A 股的深層原因之一。廣發證券首席策略分析師戴康分析，對外資來說，中國在進行「三去一降一補」的供給側改革後，系統性風險大降。加上 A 股很多產業龍頭股經營穩健業績出色，外資便鎖定這些績優白馬股買入。

反觀中國境內投資人偏好看長做短，也就是未來業績有想像空間才願意當前買入，但買入之後持有時間卻並不長。這種模式下，會出現兩種極端，一種是上市公司當前沒有業績，但未來有想像空間，股價也會獲得高溢價；另一種是上市公司當前業績很不錯，但未來想像空間不大，投資者對當前的業績選擇「視而不見」，股價表現往往一般。

《晴報》報導，中國建設銀行預估，按照近期北上資金流入推算，外資第二季將有機會買入 A 股逾 1,500 億元，數字有機會比第一季增加一倍。強調外資多半著眼相對中長線配置，A 股跌越多買越多，主要看準估值、企業前景與中國經濟前景等因素，資金多流向白酒類、醫藥及家電等大消費類股。

A 股今 (21) 日早盤以小黑開出，隨後在鋼鐵、煤炭等類股帶動下反彈上攻翻紅，但在上午收盤前，在晶片、國產軟件等類股持續殺跌下，再度由紅翻綠。截止午盤，上証綜指報 2909.81，跌 0.20%；深証成指報 9434.98，跌 0.70%；創業板指報 1539.94，跌 1.53%。

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