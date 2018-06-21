佳世達集團系統軟體整合 互補提升營運多面向

（中央社記者潘智義台北21日電）佳世達科技董事長暨總經理陳其宏今天在股東會表示，佳世達持續轉型奏效，將持續規劃安排各成員合作，從製造、聯合採購、通路共享產生加乘效益。

陳其宏表示，佳世達旗下友通跟拍檔從單點產品，轉向系統及軟硬整合，藉由大聯盟成員互補效應，提升營運多面向。

他說，從友通布局來看，在佳世達的大聯盟下提供製造、經濟規模、產品整合來發揮綜效，讓友通從版卡跨足到多領域系統產品，同時能切入特殊需求的客戶，透過佳世達得到工廠跟整合者的資源，增加獲利。

另外，考量工業電腦（IPC）業態變化，友通持續以併購強化自動化、醫療與交通運輸等垂直應用領域。