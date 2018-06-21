NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈花蓮高溫恐破36度　氣象局亮黃燈裁判愛C羅　摩洛哥：這是世足賽？凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

唐獎第3屆共8得主 9月來台領獎

中央社2018/06/21 12:49
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳至中台北21日電）唐獎第3屆4個獎項的得主，今天全數揭曉完畢，共有8人獲獎，除了法治獎之外，其餘獎項由2人以上共享。8位得主將於今年9月來台，除了領獎外，也將在各地舉辦講座。

唐獎每2年頒發一次，分成永續發展、生技醫藥、漢學、法治4大獎項，每個獎項獎金新台幣5000萬元，如果有2人以上一同獲獎，則由評選單位決定如何分配。

第1屆唐獎共有5位得主（生技醫藥2人，其餘各1人），第2屆唐獎則有6位得主（生技醫藥3人，其餘各1人），第3屆唐獎得獎人數成長為8人，除了法治獎一位得主外，其餘獎項由2人以上分享。

第3屆唐獎永續發展獎頒給「氣候變遷」議題的2位學者。詹姆士．漢森（James Edward Hansen）是首位提出全球溫度變化超過自然範圍的科學家，並指出全球暖化可能造成極端氣候。哈德蘭．拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）則首先提出氟氯碳化合物（CFC）屬於溫室氣體，促成國際簽訂限制CFC使用的蒙特婁議定書。

第3屆生技醫藥獎，頒給「標靶治療」領域的3位專家。東尼．杭特（Tony Hunter）首先發現酪胺酸酶（TK）是致癌基因，並提出切斷其訊息傳遞路徑，就能抑制癌細胞。布萊恩．德魯克爾（BrianDruker）、約翰．曼德森（John Mendelsohn）接力研究，成功研發出標靶藥物，用於不同癌症的治療，拯救了許多人命。

第3屆漢學獎的2位得主，被主辦單位合稱為「現代唐宋二大家」。斯波義信擅長宋史、中國經濟史，是東京文獻學派的代表人物，他從經濟、社會剖析中國城市發展，對東西方學界都造成非常大的衝擊。宇文所安（Stephen Owen）則是唐詩研究權威，將初、盛、中、晚唐的眾多詩作翻譯成流暢英文，並加以註解，讓西方學者得以瞭解東方詩歌的精妙。

第3屆法治獎得主約瑟夫．拉茲（Joseph Raz）是法律哲學大師，他提出法律必然帶有權威，權威的存在是為了達到社會協調的目的；法律的存在應依據社會事實，而不訴諸任何道德評價，讓世人反思法律的本質。

唐獎基金會執行長陳振川表示，這屆獲獎人數較多，各獎項的考量不同，永續發展獎2位得主的貢獻「互補」，只給其中一人很奇怪；生技醫藥獎3人則是接續性研究，除重視基礎研究的突破外，也著重臨床藥物的研發，歷來都有多位得獎者。

漢學獎打破過去兩屆一人獨得的現象，由美、日兩學者共享，2位得主一個研究唐詩，一個研究宋史，領域差異大，但分別代表了日本、歐美漢學界的領導人物。法治獎是唯一維持單一得主的獎項，但過去兩屆都是頒給法律實務工作者，今年則是頒給純粹的研究學者。

陳振川表示，這屆唐獎8位得主將於今年9月來台，除了領獎外，也將在各地舉辦講座，與台灣學術界互動。唐獎基金會將安排其中一位得主與高中生對談，希望能啟發下一代的年輕學子。（編輯：黃瑞弘）1070621

佳世達集團系統軟體整合 互...送吳彥霆最後一程 蔡總統允...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan