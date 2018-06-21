唐獎第3屆共8得主 9月來台領獎

第1屆唐獎共有5位得主（生技醫藥2人，其餘各1人），第2屆唐獎則有6位得主（生技醫藥3人，其餘各1人），第3屆唐獎得獎人數成長為8人，除了法治獎一位得主外，其餘獎項由2人以上分享。

唐獎每2年頒發一次，分成永續發展、生技醫藥、漢學、法治4大獎項，每個獎項獎金新台幣5000萬元，如果有2人以上一同獲獎，則由評選單位決定如何分配。

（中央社記者陳至中台北21日電）唐獎第3屆4個獎項的得主，今天全數揭曉完畢，共有8人獲獎，除了法治獎之外，其餘獎項由2人以上共享。8位得主將於今年9月來台，除了領獎外，也將在各地舉辦講座。

第3屆唐獎永續發展獎頒給「氣候變遷」議題的2位學者。詹姆士．漢森（James Edward Hansen）是首位提出全球溫度變化超過自然範圍的科學家，並指出全球暖化可能造成極端氣候。哈德蘭．拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）則首先提出氟氯碳化合物（CFC）屬於溫室氣體，促成國際簽訂限制CFC使用的蒙特婁議定書。

第3屆生技醫藥獎，頒給「標靶治療」領域的3位專家。東尼．杭特（Tony Hunter）首先發現酪胺酸酶（TK）是致癌基因，並提出切斷其訊息傳遞路徑，就能抑制癌細胞。布萊恩．德魯克爾（BrianDruker）、約翰．曼德森（John Mendelsohn）接力研究，成功研發出標靶藥物，用於不同癌症的治療，拯救了許多人命。

第3屆漢學獎的2位得主，被主辦單位合稱為「現代唐宋二大家」。斯波義信擅長宋史、中國經濟史，是東京文獻學派的代表人物，他從經濟、社會剖析中國城市發展，對東西方學界都造成非常大的衝擊。宇文所安（Stephen Owen）則是唐詩研究權威，將初、盛、中、晚唐的眾多詩作翻譯成流暢英文，並加以註解，讓西方學者得以瞭解東方詩歌的精妙。

第3屆法治獎得主約瑟夫．拉茲（Joseph Raz）是法律哲學大師，他提出法律必然帶有權威，權威的存在是為了達到社會協調的目的；法律的存在應依據社會事實，而不訴諸任何道德評價，讓世人反思法律的本質。

唐獎基金會執行長陳振川表示，這屆獲獎人數較多，各獎項的考量不同，永續發展獎2位得主的貢獻「互補」，只給其中一人很奇怪；生技醫藥獎3人則是接續性研究，除重視基礎研究的突破外，也著重臨床藥物的研發，歷來都有多位得獎者。

漢學獎打破過去兩屆一人獨得的現象，由美、日兩學者共享，2位得主一個研究唐詩，一個研究宋史，領域差異大，但分別代表了日本、歐美漢學界的領導人物。法治獎是唯一維持單一得主的獎項，但過去兩屆都是頒給法律實務工作者，今年則是頒給純粹的研究學者。

陳振川表示，這屆唐獎8位得主將於今年9月來台，除了領獎外，也將在各地舉辦講座，與台灣學術界互動。唐獎基金會將安排其中一位得主與高中生對談，希望能啟發下一代的年輕學子。（編輯：黃瑞弘）1070621