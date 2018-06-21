鞏固邦交　海軍敦睦支隊抵達宏都拉斯訪問

海軍 107 年敦睦支隊第 5 站抵達宏都拉斯哥爾德斯港（Puerto Cortés），駐宏都拉斯大使邢瀛輝與宏國國防部長迪亞茲（Fredy Díaz）在碼頭熱烈歡迎。由於 5 月才有兩個邦交國與我國斷交，因此敦睦艦隊此行帶有鞏固邦交的重要任務。

邢瀛輝首先致詞熱誠歡迎敦睦支隊到訪，除感謝宏國國防部及參謀本部數月來提供的各項便利與協助外，並祝福本次敦訪任務順利成功，完成遠航宣揚國威、提升戰訓、敦睦邦誼及宣慰僑胞等任務。

迪亞茲部長則表示，他感到萬分榮幸能代表總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）歡迎艦隊到訪，這次是中華民國敦睦支隊第 4 次到訪，象徵兩國兄弟邦誼堅實穩固，雙方並透過各項雙邊與技術合作計畫、軍事交流合作等持續深化邦誼與軍誼