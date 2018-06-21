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政治

鞏固邦交　海軍敦睦支隊抵達宏都拉斯訪問

記者呂炯昌／台北報導2018/06/21 13:42
▲我國駐宏國大使邢瀛輝（右二）及宏都拉斯國防部長迪亞茲（右一）迎接敦睦支隊官兵抵達該國。（圖／軍聞社提供供 , 2018.6.21)
▲我國駐宏國大使邢瀛輝（右二）及宏都拉斯國防部長迪亞茲（右一）迎接敦睦支隊官兵抵達該國。（圖／軍聞社提供供 , 2018.6.21)

海軍 107 年敦睦支隊第 5 站抵達宏都拉斯哥爾德斯港（Puerto Cortés），駐宏都拉斯大使邢瀛輝與宏國國防部長迪亞茲（Fredy Díaz）在碼頭熱烈歡迎。由於 5 月才有兩個邦交國與我國斷交，因此敦睦艦隊此行帶有鞏固邦交的重要任務。

邢瀛輝首先致詞熱誠歡迎敦睦支隊到訪，除感謝宏國國防部及參謀本部數月來提供的各項便利與協助外，並祝福本次敦訪任務順利成功，完成遠航宣揚國威、提升戰訓、敦睦邦誼及宣慰僑胞等任務。

迪亞茲部長則表示，他感到萬分榮幸能代表總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）歡迎艦隊到訪，這次是中華民國敦睦支隊第 4 次到訪，象徵兩國兄弟邦誼堅實穩固，雙方並透過各項雙邊與技術合作計畫、軍事交流合作等持續深化邦誼與軍誼

海軍陸戰隊莒拳隊官兵，在宏都拉斯哥爾德斯港（Puerto Cortés）的歡迎儀式中，表演空中躍起踢破木板的高難度動作，當地媒體與民眾紛紛拿起手機記錄精彩的戰技操演。

上(5)月，多明尼加與布吉納法索相繼與台灣斷交後，一度傳出北京拉攏宏都拉斯，宏國與我國邦交恐生變，讓外界擔心斷交骨牌效應。


▲陸戰莒拳隊官兵在當地媒體、民眾及政、軍界貴賓圍觀下，展現俐落的拳腳功力。（圖／軍聞社提供供 , 2018.6.21)

關鍵字宏都拉斯敦睦支隊陸戰隊
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