迎戰YouTube Instagram推加長影片功

（中央社舊金山20日綜合外電報導）為吸引像YouTube「網紅」的「創作者」（Creator），Instagram今天發布一項加長版影片的新功能。這個熱門的社群平台也說，目前活躍用戶已超過10億人。

Instagram成為臉書（Facebook）旗下第4個用戶越過10億人門檻的平台，前3名分別是用戶超過20億的臉書，以及通訊應用程式WhatsApp和Messenger。

截至去年9月，Instagram用戶人數已達8億，超過推特（Twitter）及Snapchat等社群媒體界的競爭對手。