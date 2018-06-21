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中央社

迎戰YouTube Instagram推加長影片功

中央社2018/06/21 12:57
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社舊金山20日綜合外電報導）為吸引像YouTube「網紅」的「創作者」（Creator），Instagram今天發布一項加長版影片的新功能。這個熱門的社群平台也說，目前活躍用戶已超過10億人。

Instagram成為臉書（Facebook）旗下第4個用戶越過10億人門檻的平台，前3名分別是用戶超過20億的臉書，以及通訊應用程式WhatsApp和Messenger。

截至去年9月，Instagram用戶人數已達8億，超過推特（Twitter）及Snapchat等社群媒體界的競爭對手。

此外，臉書漸失對年輕族群的吸引力之際，Instagram反而持續吸引年輕用戶。

Instagram執行長希斯特羅姆（Kevin Systrom）今天宣布這項名為IGTV的新影片應用程式，代表Instagram又邁向新里程碑。

希斯特羅姆在舊金山這場發表活動上說：「我們現在是擁有10億用戶的社群。」

臉書本身已全力進軍影片領域，Instagram此際推出IGTV，將與YouTube正面交鋒。

IGTV可讓任何用戶上傳加長型影片，相關新功能還包括影片「創作者」可設立「頻道」，與Google旗下的YouTube模式相似。這類模式催生了許多YouTube「網紅」。

希斯特羅姆說：「人人都可以是創作者，你可以透過應用程式上傳自己的IGTV影片，或在網站上開設個人頻道。」（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070621

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