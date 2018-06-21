〈每日外資外匯觀點〉大摩唱衰美元年底跌到89、歐元

大摩唱衰美元今年底跌到 89

曾在 4 月初準確預言美元走勢反轉向上的摩根士丹利，其外匯策略主管 Hans Redeker 開始看空未來數月美元走低, 理由包括全球經濟成長復甦及市場對美國貿易政策的擔憂，尤其在美國聯準會 6 月宣布升息後，美元的表現乏善可陳。

Redeker 表示，最近幾周隨著投資人將資金轉移到美國，推升美股和美元同時上漲，預期資金流將出現逆轉，美國市場受到的資金推升力道將愈來愈弱，美元恐將走低。

尤其美國不斷上升的財政赤字將需要更高的資本流入，透過更高的殖利率或更低的匯率提供補償，考量到美國的高槓桿率，更高的殖利率將更難管理，意味著美元可能走弱。