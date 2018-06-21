國發基金投資如興遭批 國發會：審查程序絕對完備

國發基金去年參與認購如興公司增資普通股8000萬股、投資金額新台幣14.88億元，助如興併購香港玖地公司；國發基金認為如興此布局有助於公司導入自動化與環保製程，強化研發與設計能量及轉型為ODM廠，因而通過投資，這也是產業創新轉型基金通過的首案。

（中央社記者潘姿羽台北21日電）立委黃國昌重批國發基金投資如興案，國發基金執行秘書邱俊榮回應，審查程序絕對完備，但會要求如興董事長陳仕修說明、並向安永了解查帳過程，維護國發基金的投資權益和宗旨。

不過，黃國昌今天召開記者會，先質疑牛仔褲製造商是low-end產業，國發基金為何會投資，又指出玖地公司財務極糟，根本是藉機掏空台灣公司。

國發基金執行祕書、國發會副主委邱俊榮則強調，國發基金身為股東、也投了一筆錢，且獲得一席董事名額，不會坐視公司營運出現狀況而不管；既然外界有質疑，國發基金會馬上要求如興董事長前來說明，並向如興的簽證會計師安永會計師事務所了解查帳過程，未來對於國發基金派任的董事，也會要求更積極的履行責任，如監督公司治理，並督促公司依照募資規劃、擴大營運規模。

他也特別說明國發基金的投資決策過程，強調程序絕對嚴謹；如興現金增資與併購玖地已分別依法向各目的事業主管機關申報及申請，且均經由經濟部投審會會商國安會、陸委會及金管會等機關，各自本於職權審查後通過及獲准，國發基金基於這樣的前提下，才依投資作業程序進行審議。

邱俊榮說明，如興當初提併購香港商玖地時，便由經濟部投審會會同陸委會、國安會了解其資金來源和人員，最後認定資金來源和人員並無問題。

至於黃國昌質疑如興總經理孫瑒是中共國企背景，邱俊榮說明，孫瑒是如興的專業經理人，就國發基金立場，不會介入企業的商業行為或是人員任用；不過對於立委擔憂可能有財務虧損或掏空情事，國發基金已經準備向如興、安永了解其營運及財務狀況。

邱俊榮說明，金管會就如興增資併購玖地案，已委請勤業眾信出具第三方鑑價報告，而國發基金在投資評估審議階段，則委託安侯建業就財務、法務角度做出認購金額的查核鑑價報告，再經專家學者評估過後認為具有投資效益，最終才通過投資。

對於黃國昌質疑牛仔褲製造是low-end產業，邱俊榮表示，產業創新轉型基金的用意就是鼓勵產業創新轉型升級，因此不會排斥任何產業，且正因為部分產業技術層面沒那麼高，才更需要轉型升級，「沒有夕陽產業，只有不認真的產業」。（編輯：林淑媛）1070621