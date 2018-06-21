反抗勢力修正案吃鱉 梅伊脫歐法案可望成法

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國首相梅伊熬過了國會針對脫歐協議的又一場表決，議員今天否決唱反調議員所提的修正案，並通過政府的脫歐計畫，數月來針對脫歐法的激烈辯論到此總算劃下句點。

梅伊（Theresa May）趕在投票前再度向親歐洲議員保證，如果她無法取得脫歐協議，國會將扮演角色，親歐議員因此一改先前反叛立場，通過重要的脫歐法草案。

議員是以319票反對、303票贊成，否決唱反調議員所提的修正案，隨後並通過政府的脫歐計畫，數月來針對脫歐法案的激烈辯論到此總算結束，明定英國脫歐後法律架構的法案，終可成為法律。