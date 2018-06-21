反抗勢力修正案吃鱉 梅伊脫歐法案可望成法

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國首相梅伊熬過了國會針對脫歐協議的又一場表決，議員今天否決唱反調議員所提的修正案，並通過政府的脫歐計畫，數月來針對脫歐法的激烈辯論到此總算劃下句點。
梅伊（Theresa May）趕在投票前再度向親歐洲議員保證，如果她無法取得脫歐協議，國會將扮演角色，親歐議員因此一改先前反叛立場，通過重要的脫歐法草案。
議員是以319票反對、303票贊成，否決唱反調議員所提的修正案，隨後並通過政府的脫歐計畫，數月來針對脫歐法案的激烈辯論到此總算結束，明定英國脫歐後法律架構的法案，終可成為法律。
如果修正案今天闖關成功，對過兩天就要參加歐盟在布魯塞爾峰會的梅伊會是一大羞辱。梅伊將在峰會上試圖就脫歐協商取得更多進展。
梅伊對外仍表示希望10月前簽訂協議，這樣英國國會和歐洲議會才有時間批准，讓英國如期在2019年3月正式脫離歐盟。
梅伊先前承諾，英國和歐盟的脫歐協議將送交國會表決。這幾個月來，她也積極和保守黨議員同志協商，討論協議假使遭到拒絕的情況。
上週保守黨內議員揚言造反之後，梅伊同意，若不能在明年1月21日前取得協議，就得把一份聲明送交國會表決，但梅伊堅持議員無法修改聲明並強逼政府行動，批評者因此認為，國會行使表決權根本毫無意義。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070621