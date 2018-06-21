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中央社

亞運男女排球 精進球技默契拚佳績

中央社2018/06/21 13:09
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄21日電）雅加達亞運賽將登場，中華男、女排球隊集訓備戰，加強球隊順暢度之外，默契更是不可或缺的條件。男排總教練陳裕安說，球員技術和流暢度佳，有信心進8強；女排力拚奪牌佳績。

國家運動訓練中心今天開放媒體採訪即將出戰亞運的代表團，男、女排這次亞運成績能否勝過仁川亞運備受關注。

初次帶領男排征戰亞運，陳裕安說，目前球隊順暢度還在修正搭配中，默契也要再相互調配；不過他認為，近年男排在國際賽事有不錯成績；組隊參加亞運，選手滿有信心。這支球隊隊員年紀、技術俱佳，他也對球隊的流暢度越來越有信心，認為可以打進8強。

出戰亞運賽之前還有亞洲盃排球賽，陳裕安希望可以延續熱潮，讓球隊士氣加溫。

扛起男排隊長的任務，陳建禎說，團隊默契漸入佳境，尤其有一半成員都是熟識隊友，了解彼此個性，有助於球技更流暢，相信團隊可以很快進入最好狀況。

談到對這次參賽亞運的目標，陳建禎說，要先做好預賽搶進前8強；至於團隊優勢，他認為是氣勢和全隊的凝聚力。

征戰亞運，至今團隊仍有不少傷兵，攻擊手劉鴻敏指出，這兩個星期都還是調整期，自認膝蓋傷已恢復7到8成；他說，對參加亞運懷著亢奮的心情，並分享近來接受「日式課表」重量訓練成果，可感覺球速明顯變快。

女排方面，老幹新枝上場，總教練姚承杉表示新血加入是必要的代謝，不過球隊成員仍以台電球隊為主，較無磨合的問題。為增進球員的體能，聘請體能教練，對球員的心肺功能、肌力增長上都有幫助。

選手陳姿雅則表示，經過數月集訓，加上重訓和協調訓練，體能有得到提升。她說，身為主攻手，要有更高的穩定性，期許加強防守盼有助於球隊的戰力。

女排在上屆亞運賽第5名，姚承杉評估這次不僅要突破上次的成績，還要力拚奪牌佳績。（編輯:陳政偉/孫承武）1070621

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