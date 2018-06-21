遠百中國拚轉盈 徐旭東：拓點算盤要打得更精

（中央社記者江明晏台北21日電）遠東百貨小股東關注大陸營運何時轉虧為盈，遠東集團董事長徐旭東今天表示，今年大陸會力拚轉盈，後續也計劃拓展新店，「但算盤要打得更精」，且好的地點會是關鍵。

遠百目前在大陸的據點有6家，近年陷入虧損，今年步入正軌。全球零售業面臨挑戰，徐旭東分析，中國中產階級人數增加，加上民眾城市化速度更快，內需消費成長很快，零售業在中國反而有成長。

信義遠百即將於明年開幕，隔年竹北購物中心也將接力開張，針對在大陸的拓點計畫，徐旭東說，當然要開新店，但算盤要打得更精，因為有不少對手，選擇要更謹慎，地點會是關鍵，「我們一天到晚都在找」。